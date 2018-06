„Momo“ erobert die Herzen der Menschen

Eine großartige Premiere haben die Schüler der Kindertheater-AG der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) am Montagabend im evangelischen Gemeindehaus gezeigt. Mit der Geschichte „Momo“ von Michael Ende (bearbeitet von Vita Huber, Leitung Gisela Sterk), eroberten die Nachwuchsschauspieler im Nu die Herzen des Publikums.

Seit Oktober 2012 probten die 16 Darsteller der dritten und vierten Klasse der FAMS jeweils freitags zwei Stunden lang und lernten fleißig ihre Texte, schlüpften in die verschiedenen Rollen, übten Stimmenveränderungen, Gestiken und Mimiken und mussten sich mit den darzustellenden Personen stets identifizieren. Große Unterstützung fanden die Künstler dabei in den Eltern der Theater-AG. So stammt die Kulisse von Marike Beyer, das Plakat samt Flyer und Programm von Chrisi Peterhansl, die Maske von Susanne Späth. Aber auch beim Aufbau und vielen weiteren wichtigen Arbeiten waren zahlreiche fleißige Hände am Werk.

„Das ganze Team hatte einen großen Spaß. Wir hatten eine schöne, wertvolle und glückliche Zeit miteinander. Der Erfolg aber auch die Botschaft dieser Geschichte ist ein Geschenk an alle“, bemerkte Gisela Sterk nach der gelungenen Uraufführung.

Momos Botschaft verstehen

Momo ist ein kleines Mädchen, das als Fremde und ohne Familie in eine Stadt kommt. Sie ist ein besonderes Kind. Sie kann den Leuten gut zuhören, ist mit dem Herzen bei den Menschen, liebt diese aufrichtig, strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus und tut allen gut. Bis die grauen Herren in die Stadt kommen, die nur existieren können, indem sie den Menschen die Zeit stehlen. Alles muss im täglichen Leben effektiver und schneller werden. Kinder werden in Depots gesteckt, Freundschaften können nicht mehr gepflegt werden, eine Welle der Gefühlskälte deckt sich über die Stadt. Schließlich gelingt es Momo dank der Hilfe der weisen Hora und der Schildkröte Kassiopeia, die grauen Herren zu besiegen, die gestohlene Zeit zurückzuerobern und den Menschen wieder Zufriedenheit, Liebe und Glück zurückzugeben. Die achtjährige Theresa Oeckl spielte eine Managerin und war, genauso wie ihre Schauspielerkolleginnen Lisa und Lena Oughidni (graue Herren), voller Stolz: „Es war nicht immer einfach, als Manager arrogant und hochnäsig zu wirken, genauso, wie die tiefen Stimmen der alten Herren zu imitieren. Wir sind froh und glücklich, dass unsere Aufführung allen gefallen hat. Nun müssen die Erwachsenen nur noch die Botschaft von Momo verstehen, damit wir in einer glücklichen Welt leben dürfen“.