Mitglieder des Partnerschaftsvereins genießen Frankreich in vollen Zügen

Drei Tage lang haben insgesamt 22 Mitglieder des Partnerschaftsvereins Langenargen/ Bois-le Roi eine Wanderreise ins 600 Kilometer entfernte Épernay in der Champagne (Frankreich) unternommen. Im Bericht zeigen sich die Teilnehmer begeistert von der schönen Natur, den hübschen Städtchen und den kulinarischen Genüssen.

Für die Teilnehmer ging es am frühen Morgen in Fahrgemeinschaften los. Auf der Hälfte der Strecke trafen sich die Mitglieder im Elsass, im schönen Städtchen Saverne, wo es nach einem kurzen Stadtrundgang in ein gemütliches Restaurant am Canal de la Marne au Rhin zum Mittagessen ging. Gut gestärkt fuhr die Gruppe anschließend nach Épernay, ein berühmtes Champagner-Städtchen (23 000 Einwohner) ganz in der Nähe der Stadt Reims. Die Stadt befindet sich in einem Weinanbaugebiet und ist ein Hauptzentrum der Champagner-Produktion. Épernay ist bekannt für seine berühmte Avenue de Champagne, wo die großen und bekanntesten Champagner-Häuser zu finden sind. Diese Prachtstraße beherbergt unter anderem auch das wohl bekannteste Champagner- Haus „Moet & Chandon“. Sämtliche Handelshäuser lagern ihre Champagner in bis zu 100 Kilometer langen Stollen, die in Kalkfelsen getrieben wurden und als Weinkeller dienen. Die Beschaffenheit des Gesteins sorgt für gleiche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.

Am zweiten Tag der Reise stand der Besuch der Stadt Reims auf dem Programm. Dort befindet sich die berühmte Kathedrale Notre-Dame aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist ein Beispiel französischer Hochgotik und besitzt die höchste Anzahl an Statuen in Kathedralen in Europa. Berühmt sind ebenso die Chagall-Fenster sowie die zentrale Rosette, die als Vorläufer vieler anderer Rosetten angesehen werden kann. Die Kathedrale gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Die Teilnehmer erkundeten Reims auf eigene Faust und am Nachmittag ging es zurück nach Épernay. Dort stand eine Führung durch die Champagner-Kellerei „Charles Mignon“an, bei der es anschließend für jeden ein Glas Champagner zu kosten gab.

Champagner zum Picknick

Wie bereits am ersten Abend, verabredeten sich die Teilnehmer am Abend zu einem kurzen Spaziergang vom Hotel ins Städtchen, um das gemeinsame Abendessen einzunehmen.

Der dritte Tag der Reise begann mit einem Einkauf auf dem wunderschönen Markt in Épernay. Dort wurde für das leibliche Wohl der Reiseteilnehmer gesorgt, die sich an diesem Tag bei herrlichem Wetter auf eine Wanderung durch die Weinberge in der Umgebung von Épernay begaben. Spontan kehrte bei dieser Wanderung etwa die Hälfte der Teilnehmer bei dem Winzer „Paul Sugot“ ein, bei dem sie gleich drei verschiedene Champagner zu kosten bekamen und dem Winzer bei seinen Ausführungen über die verschiedenen Champagner-Sorten aufmerksam zuhörten. Die andere Hälfte der Gruppe hatte in der Nähe ein Picknick organisiert, das an Vielfalt und Qualität der Speisen und Weine nichts zu wünschen übrig ließ.

Anschließend ging es zurück durch die Weinberge, wo das letzte der drei Abendessen stattfand. Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück verabschiedeten sich die Teilnehmer voneinander und fuhren zurück nach Langenargen.