Mit voller Kraft durch die Winterlandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch wenn der erste Schnee noch auf sich warten lässt, sind die Kinder der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule am 23. und 24. November voller Elan in die Wintersaison gestartet. Kein Turngerät, das nicht in die Winter-Bewegungs-Landschaft in der Turn- und Festhalle für die Kinder der FAMS integriert worden wäre. An insgesamt zwölf Stationen durften die Kinder über Gletscherspalten schwingen, Berge hinunter rodeln, auf Schneefelder springen oder auch vereiste Landschaften ohne Bodenkontakt überqueren.

Aber nicht nur die Bewegungslandschaft versetzte die Kinder in die richtige Winterstimmung, sondern auch die kunstvolle und vielfältige Dekoration, die die Betreuung gemeinsam mit den Kindern hergestellt hat, trug wesentlich zur Atmosphäre bei.

Immer eine Schulklasse hatte für einen Zeitblock die komplette Halle für sich. Die Kinder waren voller Begeisterung bei der Sache und so war es kein Wunder, dass nach den Bewegungstagen der Wunsch nach einer Wiederholung nicht zu überhören war.