Mit „tollen Momenten“ fährt Tim Zimmermann an den Hockenheimring

Das ADAC GT Masters geht am Wochenende in die vorletzte Runde der Saison. Tim Zimmermann aus Langenargen steht mit seinem Teamkollegen Hugo Sasse am Start und wird versuchen, den positiven Trend der vergangenen Rennen fortzusetzen. Zimmermann ist guter Dinge, zumal der Hockenheimring im vergangenen Jahr ein gutes Pflaster für ihn war.

Im Lamborghini Huracán GT3 sicherte sich Zimmermann vor einem Jahr mit Partner Steijn Schothorst zwei Siege in der Nachwuchswertung. Zusätzlich machte er am Hockenheimring seinen Gesamtsieg bei den GT-Masters-Neulingen fest. „Das waren schon tolle Momente, die ich sicher jetzt auch wieder im Kopf haben werde“, sagt Zimmermann. „Mit diesem Gefühl im Auto zu sitzen ist schon eine Menge wert.“

Denn dieses Gefühl gab es in der aktuellen Saison eher selten. Zwar war Zimmermann schnell unterwegs, immer wieder streikte aber die Technik und damit das Auto – zuletzt in der GT World Challenge in Barcelona. Seit Anfang Oktober ist Zimmermann im ADAC GT Masters mit seinem neuen Teamkollegen Hugo Sasse unterwegs und kam mit ihm gleich beim ersten Lauf in die Punkte. „Dort müssen wir ansetzen“, meint der Langenargener. „Hugo lernt schnell und ist wirklich ein guter Rennfahrer. Ich freue mich auf die beiden Rennen in Hockenheim.“

Auch deshalb, weil er beim Heimspiel viel Unterstützung haben wird. Für Zimmermann ist es „sowieso großartig, dass überhaupt wieder Zuschauer an der Strecke sein dürfen“. Dazu kommt, dass Familie und Freunde da sein werden. Auch seine Sponsoren, darunter viele Mitarbeiter seines größten Sponsors ifm electronic, kommen, um den 25-Jährigen zu unterstützen.