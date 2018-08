Mit dem Fahrrad nach Venedig

21 Mitglieder des Partnerschaftsvereins Langenargen-Bois-le-Roi haben sich am Samstag zu einer nicht alltäglichen Reise aufgemacht. Mit dem Fahrrad starteten die Männer und Frauen, aufgeteilt in jeweils zwei Gruppen, am Rathaus, um nach Venedig zu fahren. „Die Espresso-Gruppe wird die ganze Strecke von etwa 700 Kilometern bewältigen, während die Gruppe Café au Lait zur Unterstützung teilweise den begleitenden Bus nutzen wird“, sagte Dagmar Stoll-Mayer, Schriftführerin des Partnerschaftsvereins.

Sieben Etappen – zunächst von Langenargen nach Gaschurn über Landeck/Zams, hoch auf den Reschenpass nach St. Valentin, Bozen, Trient und schließlich über Treviso nach Venedig, wo die Gruppe bis Sonntag bleibt, – führen die Teilnehmer durch anspruchsvolle aber landschaftlich schöne Regionen. Dagmar Stoll-Mayer: „Nach einer abschließenden Stadtführung heißt es am kommenden Sonntag, Abschied von der weltbekannten Lagunenstadt nehmen, bevor der Tross mit dem Bus die Heimreise antreten wird.“