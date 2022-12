Mit 88 Jahren: Dieser Maßschneider ist voll in Mode

Ob Scheich, Adliger, Unternehmerin oder Hochzeitsgesellschaft: Arnold Becker kleidet sie alle ein, und das auch noch mit unglaublichen 88 Jahren. Dazu legt er nach wie vor jeden Arbeitstag in der Werkstatt der Maßschneiderei Becker in Oberstaufen Hand an – wenn er nicht gerade mit dem Auto unterwegs zu Kunden in ganz Deutschland ist.

Wer seine Dienste in Anspruch nehmen will, muss aber keineswegs eine exklusive Stellung einnehmen: „Bei uns ist jeder Mensch willkommen. Wer sich nur einen Knopf annähen lassen will, muss dafür halt zwei Euro bezahlen“, sagt der modische Mann, der gerade einen dunkelblauen Pullover und eine grün-blau-rot karierte Hose trägt. Das mondäne Beinkleid ist selbstverständlich selbstgemacht – so wie fast alle seine Kleidungsstücke und die seiner Frau Gabriele.

Erfolgreicher Familienbetrieb

Inhaber des Ladens in dem schmucken Kurort im Oberallgäu ist inzwischen Sohn Ralf Becker, ebenfalls Maßschneider. Außerdem mit am Werk: Tochter Dunja Groß. Die Schneiderin wohnt unter der Arbeitswoche in Oberstaufen, ansonsten lebt sie mit ihrem Mann Armin in Langenargen am Bodensee. Ein weiteres Teammitglied ist Schneiderin Carolin Wiedemann.

„Wir hätten auch noch Platz und Arbeit für einen zusätzlichen Schneider oder eine Schneiderin. Aber Mitarbeiter sind im Moment leider nicht zu finden“, berichtet Arnold Becker.

Familienbande: Tochter Dunja Groß hat bei Vater Arnold Becker gelernt. Unter der Arbeitswoche wohnt sie in Oberstaufen, ansonsten lebt sie mit ihrem Mann Armin in Langenargen am Bodensee (Foto: Christian Steiauf)

Den Grundstein für den erfolgreichen Familienbetrieb legte er mit dem Bau des Geschäfts- und Wohnhauses im Jahr 1978, also vor 44 Jahren. Und das ist nicht die einzige beeindruckende Zahl in seinem Leben: Der 88-Jährige arbeitet seit 73 Jahren als Schneider und ist seit 66 Jahren mit seiner Frau verheiratet. Das Paar hat drei Söhne und eine Tochter großgezogen.

Tägliches Fitnessprogramm

Nur eins seiner zahlreichen Schmankerln: „Die älteste Lederhose, die ich gerichtet habe, stammt aus dem Jahr 1898. Das Hirschleder war so verdichtet, dass ich es fast nicht mehr nähen konnte. Wahrscheinlich hätte man mit einer Schrotflinte darauf schießen können, und es wäre nichts passiert.“

Sein Fitnessprogramm: der Gang mehrmals täglich die Treppe hinab in die Werkstatt im Souterrain, zu der unter anderem ein Lederkeller und ein Anproberaum gehören, und wieder hinauf.

Das Bügeleisen dampft, die Nähmaschine surrt: Die Werkstatt ist das Herzstück der Maßschneiderei Becker. (Foto: Christian Steiauf)

Apropos Werkstatt: In der Schneiderei sieht es ordentlich nach Arbeit aus. Das Bügeleisen dampft, die Nähmaschine surrt. Stoffe und Stoffreste jeglicher Art stapeln sich, Garnrollen jeglicher Couleur sitzen zum Einsatz bereit an der Halterwand. Kleider, Dirndl, Hemden und Hosenanzüge warten an Bügeln und Schneiderpuppen darauf, fertiggestellt oder abgeholt zu werden.

Von Langenargen nach Oberstaufen

Das Gebot der Stunde sei Nachhaltigkeit, und zwar zu Recht: „Wir übernehmen immer mehr Änderungen. Eine Frau aus Norddeutschland, die regelmäßig in Oberstaufen Urlaub macht, bringt uns ihre guten Stücke, um sie bei uns umarbeiten zu lassen. Die Kleider werden zum Teil komplett auseinandergetrennt und neu zusammengenäht. Wenn jemand zum Beispiel 15 Kilo abnimmt, können nicht einfach nur die Seitenteile enger gemacht werden“, erklärt der Maßschneider.

Vielfältig: In der Schneiderei stapeln sich Stoffe und Stoffreste jeglicher Art. (Foto: Christian Steiauf)

Tochter Dunja, die im väterlichen Betrieb in Oberstaufen gelernt hat, ergänzt passend dazu: „Wir reparieren auch viel und behandeln jedes Kleidungsstück so, als ob es unser eigenes wäre.“

Zum Beispiel sei ein vermögender Mann mit seinem Lodenmantel, ein Erinnerungsstück an seine verstorbene Frau, in die Schneiderei gekommen. Das Problem: „Der Hund hatte ein Loch in den Ärmel gebissen. Da haben wir an die Stelle eine Tasche gesetzt, was auch noch richtig gut aussah.“

Dunja Groß ist in Oberstaufen aufgewachsen, fühlt sich aber längst in Langenargen zu Hause. Die Pendelei stört die 52-Jährige nicht weiter. Im Gegenteil: „An manchen Wintertagen ist es am See grau, während im Allgäu richtig viel Schnee liegt und die Sonne scheint. Und im Sommer ist es am Wasser herrlich.“

Ein Paar Schuhe für zwei Brüder

Arnold Becker ist 1934 als ältestes von fünf Kindern in Erlenbach-Mechenhard am Main in Unterfranken geboren. Seine Ausbildung absolvierte er beim Vater, der 1947 aus dem Krieg zurückkehrte und als Konfektionsschneider vorgefertigte Teile aus der Fabrik verarbeitete. Eine Erinnerung: „Das Geld war knapp, die Schuhe habe ich mit meinem Bruder geteilt.“

Mondäner Modemacher: Arnold Becker arbeitet seit 73 Jahren als Schneider und trägt fast ausschließlich Kleidung, die er selbst gefertigt hat. (Foto: Christian Steiauf)

Umso wertvoller war das 120 Mark teure Fachbuch über Schnittmuster, das ihm der Vater kaufte und das für ihn die Grundlage war, um bereits in der Lehrzeit Schnitte anzufertigen. Dem heute 88-Jährigen zufolge geht es dabei darum: „Aus den Proportionen und Zahlen wie Oberweite, Taillenumfang, Hüftweite oder Beinlänge ergibt sich eine mathematische Formel und daraus dann ein Schnittmuster. Unter anderem muss beispielsweise bei einer Hose das Detail berücksichtigt werden, dass die Hinterhose wegen des Pos etwas weiter und die Vorderhose schmäler ist.“

Aufwändige Fellgewinnung

Eine Kunst, die er offensichtlich nach wie vor beherrscht. Die Kundschaft kommt aus Hamburg, München, dem Tessin oder Cannes. Stoffe bezieht die Maßschneiderei Becker von Lieferanten aus aller Welt, Tweed zum Beispiel aus Schottland, wie der Modemacher berichtet.

Ein besonders edles Stück, das er angefertigt hat: ein handgemachtes Sakko aus Vikunja-Wolle. Das dazugehörige Tier gehört zur Familie der Kamele und lebt ausschließlich in freier Wildbahn in Südamerika – entsprechend aufwändig ist die Fellgewinnung.

Ordentlich Arbeit: In der Werkstatt sitzen Garnrollen jeglicher Couleur zum Einsatz bereit an der Halterwand. (Foto: Christian Steiauf)

Als junger Geselle und später selbstständiger Schneider arbeitete Arnold Becker in verschiedenen Kleiderfabriken in Aschaffenburg, damals eins der Zentren der deutschen Textilindustrie. Erst war er als Zuschneider tätig, danach für die Zuschnitte zuständig. „Ich bin in der Konfektion groß geworden“, erzählt der 88-Jährige.

Salopp ist in

Eine seiner neueren Kreationen, die im Verkaufsraum des Geschäfts in Oberstaufen ein Puppentorso kleidet, ist ein edles Sakko in Schwarz. Im Innenfutter integriert sind Handytasche und Schlüsselanhänger. Der Clou: Dazu gehört eine Wendeweste, die auf der einen Seite ebenfalls schwarz ist und auf der anderen ein flottes blau-grünes Karomuster zeigt.

Was gerade in ist? „Saloppere Mode“, stellt Arnold Becker fest. „Krawatten sind jedenfalls out, zum Jackett werden gerne Pullover und Schals getragen. An Stoffen ist unter anderem reines Kaschmir gefragt. Das ist nicht gerade günstig, aber die Kunden fühlen sich darin wohl. Frauen mögen es bunt mit vielen Mustern oder großen Blumen.“

Sehr bescheiden gekleidet

Was sich in Sachen Mode im Laufe der Jahre verändert hat? „Eine Masse der Bevölkerung ist heutzutage sehr bescheiden angezogen und legt keinen Wert mehr auf Qualität. Billig ist offenbar immer gut – ich bin da komplett anderer Meinung“, betont der 88-Jährige. Die Gesellschaft sei in allen Bereichen oberflächlicher geworden, ernähre und kleide sich falsch.

Teamarbeit (von links): Arnold Becker, Schneiderin Carolin Wiedemann und Dunja Groß sind in der Schneiderei am Werk. (Foto: Christian Steiauf)

Von 1960 bis 67 leitete er ein kleineres Unternehmen mit 30 Mitarbeitern. 1966 machte er auf einer Schule in München seinen Meister – „ohne Zuschuss vom Staat“. Irgendwann wurde die Bandarbeit eingeführt. Dann sei unter der Vorgabe, dass Mode günstiger werden sollte, die Produktion zum Teil nach Österreich, Griechenland und in die Türkei verlegt worden – wohin Arnold Becker einige seiner ersten Auslandsreisen führten.

Aufträge gehen nicht aus

Wenig später sei ihm klar geworden: „Ich muss raus aus der Industrie.“ Als ein Maßatelier aus Oberstaufen in einer Fachzeitschrift eine Stelle ausschrieb, bewarb er sich und kam als Atelierleiter ins Allgäu. 1976 machte er sich mit seiner eigenen Maßschneiderei selbstständig. So viel Platz wie nach dem Hausbau hatte die Familie nicht immer: „Vorher wohnten wir mit unseren vier Kindern in einer 68 Quadratmeter großen Wohnung.“

Wenn ich trinke, dann was Gutes, und wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser. Arnold Becker

Die Arbeit erfüllt Arnold Becker auch heute noch jeden Tag, wie er mit strahlenden Augen und einem verschmitzten Lächeln versichert. Und die Aufträge gehen offenbar nicht aus: „Ein Kunde, der bei einem Fernsehsender arbeitet, lässt sich bei uns neu einkleiden. Das ist ein Bär von einem Mann, der kann keine Kleider von der Stange kaufen.“

Klar sind aber nicht nur seine Ansichten in Sachen Mode. Der 88-Jährige ist sich unter anderem auch sicher, warum er im hohen Alter dermaßen dynamisch ist: „Zum einen habe ich gute Gene mitbekommen und bin immer aktiv geblieben. Außerdem kocht meine Frau selbst und achtet bei den Lebensmitteln auf Qualität.“ Und schließlich: „Wenn ich trinke, dann was Gutes, und wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser.“