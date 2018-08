Mini-LA zieht Fazit der Rekorde

Nach sechs unterhaltsamen Tagen hat am Freitagnachmittag die Kinderspielstadt Mini-LA mit der traditionellen Abschiedsveranstaltung seine Tore geschlossen. „Wir durften hier wunderschöne Tage erleben. Die 27. Auflage von Mini-LA war einfach fantastisch. Noch nie hatten wir so viele Kinder und Betreuer angemeldet“, resümierte Hannes Köhle vom Leitungsteam zufrieden im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

„Ade, ’s war schee“: Mit einem bunten, unterhaltsamen und kurzweiligen Nachmittag haben sich die Bürger von Mini-LA sowie die Verantwortlichen und Betreuer vor den vielen Besuchern verabschiedet. Ob artistische Zirkusnummern, lyrische Gedichte über so manche Geschehnisse im Dorf, ob Modenschau, Preisverleihung für die besten Teilnehmer verschiedener Wettbewerbe oder auch der tolle Liedvortrag des Mini-Clubs und vieles mehr: „Es war eine aufregende, spannende, schöne aber auch für alle beteiligten Helfer vor und hinter den Kulissen anstrengende Woche. Die groß angelegte Evakuierungsübung mit alleine 14 Helfern lief sehr gut, ruhig und vor allem schnell über die Bühne. Insgesamt hatten wir 271 Kinder und 191 Betreuer in diesem Jahr an Bord “, freute sich ein bestens gelaunter Hannes Köhle, der gemeinsam mit Sammy Schier seit vielen Jahren die Leitung der Organisation inne hat. Das Duo dankte allen, die sich für die Kinderspielstadt so vorbildlich eingesetzt und engagiert hatten.

Hervorzuheben beim kunterbunten Treiben dieses Jahr war sicherlich neben weiteren Höhepunkten, wie der wiedereingeführte Postdienst oder die Essens-Online-Bestellung, die neue Werkstatt des Handels- und Gewerbevereins. „Wir hatten im Vorfeld gehofft, dass die Kinder unsere Idee, Vogelhäuschen zu bauen, annehmen würden. Dass sie uns aber regelrecht die Bude einrennen, war so nicht geplant“, sagte Karl-Heinz Scheriau, Vorsitzender des HGV. Tatsächlich mussten die Macher bereits am Mittwochnachmittag „Ausverkauft“ melden. „Wir hatten einfach kein Material mehr, so enorm war die Nachfrage. Also haben wir improvisiert und schöne Schlüsselbretter gebastelt“, so Scheriau. MIt einem runden Abschlussfest, dass neben viel Akrobatik auch Gesang, bunte Modeschauen und viele glückliche Gesichter im Fokus hatte, endete schließlich das rund einwöchige Spektakel.

Wie Hannes Köhle im Gespräch verriet, werde es auch 2019 wieder einige Besonderheiten in Mini-LA geben. „Man darf sich auf die Art-Academy freuen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber wir versprechen, dass wir noch eine Schippe zu diesem Jahr drauflegen werden.“