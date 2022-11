Erfindung aus Langenargen: Musiker entwickelt synthetisches Schneckenhorn - mit Video

Am Samstag, 5. November, ab 15 Uhr, stellt Michel T. Otto die synthetischen Schneckenhörner im Seminarraum der Fabrik am See (Mühlstraße 10) in Langenargen vor. Alle Interessieren sind willkommen. Die Instrumente können ausprobiert werden. Zudem hält der Malakologe Prof. Dr. Axel Alf einen kurzen Vortrag über Meeresschnecken und Schneckenhörner. Infos zu den Instrumenten unter: