Mentalmagier Andy Häussler im Münzhof

Andy Häussler ist zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften. Er war zu Gast in TV-Shows mit Harald Schmidt, Jürgen von der Lippe und Thomas Gottschalk. Am Mittwoch, 25. Mai, ist er zu Gast im Münzhof, meldet die Gemeindeverwaltung. In seinem dritten Soloprogramm „Die Kraft der Träume“ gehe es um das Unbewusste und um Träume, ihre Geheimnisse und ihre Erfüllung. Dabei will Andy Häussler die Träume seiner Zuschauer herausfinden und deuten, was die Handschrift eines Zuschauers unbewusst sagt. Zudem löst er den Zauberwürfel mit geschlossenen Augen.

Wie es in der Ankündigung heißt, habe er im Schlaf sein Gehirn trainiert. So könne er sich Dinge merken, von denen andere nur träumen. Zwischen seinen mentalmagischen Experimenten erfahren die Zuschauer noch allerlei erstaunliche, kuriose und auch heitere Dinge über unsere Träume.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro.

Karten sind erhältlich in der Tourist-Information Langenargen sowie an allen ReserviX- Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Reservix-Vorverkaufsstellen gibt es bei der Tourist-Information Langenargen unter der Telefonnummer 07543 / 93 30 92.