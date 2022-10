Mehr als 200 Personen sind gemeinsam unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. September war der Pausenhof der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) in Langenargen gut gefüllt mit Kindern in regentauglicher Kleidung, mit Wanderstiefeln und Vesper-Rucksack und nicht zuletzt mit jeder Menge guter Laune.

Die ganze FAMS, ob groß oder klein, machten sich auf, um den gemeinsamen Wandertag zu genießen. In der Amtshausstraße die Straße und in der Kanalstraße den Bahnübergang überquert, ging es weiter bis zur Argen. Sehr beeindruckend waren die tosenden Wassermassen des Flusses, der südwärts dem Bodensee entgegen strömte.

Unterbrochen von einer Stärkungspause, bei denen die Kinder eine kleine Süßigkeit bekamen, ging es bis zum Spielplatz nach Oberdorf. Dankenswerter Weise durften wir die Toiletten der Sportfreunde Oberdorf nutzen. Neben Vesper und Spiel wartete auf dem Spielplatz eine ganz besondere Überraschung auf uns. Obstbauer Christian Dillmann verpflegte Kinder und Begleiter mit köstlichen Birnen und knackigen Äpfeln unterschiedlicher Sorten.

So gestärkt trat die Gruppe den weiteren Marsch entlang der anderen Argenseite an. Ziel war das Heim der Kressbronner Segler, das den Kindern Aufenthalt gewährte. Nicht nur die Toiletten konnten in Gebrauch genommen werden, sondern das Küchenteam der FAMS bereitete auch Würstchen und Wecken für das Mittagessen.

Nach ausgiebigem Spiel wanderten alle wieder zurück zur FAMS und der Tenor war einhellig: Das müssen wir unbedingt mal wieder machen - vielleicht sogar bei besserem Wetter. Aber wie dem auch sei: Wir lassen uns nicht unterkriegen und wir denken nicht daran, uns einen Schirm zu kaufen, wie ein bekanntest Kinderlied kund tut.