Maya Wichert und Jacopo Giovannini treten erstmals als Duo auf

Beethoven, Wieniawski und Grieg: Werke dieser und weiterer Komponisten präsentieren Geigerin Maya Wichert und Pianist Jacopo Giovannini am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr im Konzertsaal des Schlosses Montfort in Langenargen. Beide spielten bereits beim Internationalen Festival junger Meister und treten nun erstmals gemeinsam als Duo auf, teilt ein Sprecher des Veranstalters Birdmusic mit.

Dabei handelt es sich nicht um Maya Wicherts erstes Konzert am Bodensee: Bereits 2018, im Alter von elf Jahren, trat sie auf dem Violinfestival auf. 2006 in München geboren, spielt sie seit ihrem vierten Lebensjahr Geige und studiert mittlerweile an der Musikhochschule München, berichtet der Sprecher. Derzeit lernt sie bei Professorin Mi-Kyung Lee. In den vergangenen Jahren gewann die junge Geigerin den Louis-Spohr-Wettbewerb in Weimar sowie den Discovery Award der International Classical Music Awards.

In Langenargen tritt Maya Wichert nun zum ersten Mal mit Jacopo Giovannini auf, der 2019 bereits am Bodensee auf dem Klavierfestival auftrat und schon mehrmals bei den Schlosskonzerten spielte. Der italienische Pianist studierte Klavier bei Professor Bernd Goetzke an der Musikhochschule Hannover, teilt der Sprecher mit. Er habe sich bereits früh der Kammermusik zugewandt. Mittlerweile ist er entweder als Kammermusikpartner seiner Kollegen oder als Solist auf den Bühnen Europas unterwegs.

Mit dem Konzert des Duos neigt sich das Sommerfestival der Langenargener Schlosskonzerte dem Ende zu. Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Weitere Informationen sind unter www.langenargener-schlosskonzerte.de zu finden.