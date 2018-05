Max Trippolt segelt erneut an die Spitze

Der Vorjahressieger hat seinen Triumph wiederholt: Max Trippolt holte sich erneut den Gesamtsieg beim Montfort Cup, dem sportlichen Regatta-Höhepunkt des Yacht Club Langenargen. Segelte sich der Österreicher souverän an die Spitze, lieferten sich Eckhard Kaller (YCM) und Max Meckelburg (SCBO) in den insgesamt elf Wettfahrten hochspannende Rennen. Letztendlich setzte sich Kaller auf einer Longtze im Kampf um Platz zwei in der Gesamtwertung mit nur drei Punkten Vorsprung durch. Meckelburg, der den Montfort Cup auch schon gewonnen hat, musste mit Rang drei vorlieb nehmen.

Die zwei Wettfahrtleiter Hans Walter Jöckel und Rudi Magg sprachen laut Pressebericht von teils „sehr knappen Entscheidungen, spannenden Flights“. Etwa in der Klasse der J70, in der die drei Erstplatzierten allesamt die gleiche Punktzahl auf dem Konto hatten, nur die einzelnen Platzierungen in den Wettfahrten letztendlich den Ausschlag gaben: Veit Hemmeter (BYC) siegte vor Marvin Frisch (WYC) und Klaus Diem (BSC).

Eine enge Kiste waren auch die Flights im ORC Club 3. Wilhelm Gorbach (BSC) hielt unterm Strich punktgleich knapp seinen Schiffsbug vor Dietmar Lenz (YCRhd) und dem YCL-Segler Helmut Grauer.

Neun erste Plätze

Eine klare Sache indes war der Sieg von Jürgen Ruther (SMCUE) in der Klasse ORC Club 2. Klar, dass Ruther auch in seiner Klasse (X-99), dominierte, insgesamt neun erste Plätze heraussegeln konnte.

Die drei Wettfahrttage im Seeraum vor Langenargen bescherten den Seglern alle Bedingungen. Tag eins, der Donnerstag, brachte nach Worten von Jöckel „super Segelbedingungen, war eine Herausforderung für alle Segler“. Es wehte Starkwind, es hatte teils aber auch stark geregnet.

Am zweiten Wettfahrttag wehte der Wind moderater, statt Regen bestimmte Sonnenschein die Regattaszenerie. Tag drei war ein typischer Bodenseetag: wenig Wind. Innerhalb eines kleinen Windfensters konnte aber immerhin noch eine Wettfahrt durchgezogen werden.

Rudi Magg freute sich im Vorfeld der Siegerehrung über die hohe Teilnehmerzahl. „Es hängt sicher auch mit unserem hohen Anspruch zusammen. Aber auch mit dem attraktiven Segelrevier vor Langenargen, das alle Facetten des Bodenseesegelns bieten kann“, meinte Magg.

Seit 36 Jahren ist der Ehrenkommodore des Yacht-Club Langenargen Wettfahrtleiter der Traditionsregatta. Nur ein Mal saß er nicht im Schiedsgericht sondern im Boot - und holte sich damals den Sieg bei der Premierenveranstaltung.