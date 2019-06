Max Gurgel überrascht im Match Race Germany

Mit gutem Westwind hat am Donnerstagmorgen das 22. Match Race Germany auf dem Bodensee vor Langenargen begonnen. Wie am Schnürchen hat Wettfahrtleiterin Sabine Brugger vom ausrichtenden Yacht-Club Langenargen einen „Flight“ mit je drei Segelduellen nach dem anderen durchgezogen. Bis zum Abend waren elf solche Flights gesegelt, mithin 33 Wettfahrten - so viele wie selten beim Match Race Germany an einem Tag.

Abends standen der Hamburger Max Gurgel und der Australier Will Boulden mit je fünf Siegen an der Spitze der Tabelle der Vorrunde, in der jedes Team einmal gegen jedes andere segelt. Titelverteidiger Eric Monnin (Schweiz) hatte zwar sein Auftakt-Duell gegen Gurgel verloren, dann aber insgesamt vier Siege – wie auch der Bregenzer Max Trippolt – errungen.

Die Vorrunde wird voraussichtlich am Freitagnachmittag abgeschlossen, ehe im Viertelfinale die besten Teams weiter segeln. (Foto: Match Race Germany)