Match Race ist mit voller Kraft auf Comeback-Kurs

Das 23. Match Race Germany findet nach zweijähriger Pandemie-Pause vom 29. September bis zum 3. Oktober statt. Das teilte der Veranstalter der beliebten Regatta mit. Gesegelt und gefeiert wird die nächste Auflage des führenden deutschen Match Race Grand Prix dann jubiläumsreif: 25 Jahre nach seiner Premiere 1997. Im Frühherbst wird die Bodensee-Segelbühne wieder ins internationale Rampenlicht rücken. Die Veranstalter erwarten zum deutschen Duellsegel-Klassiker Zehntausende Besucher im Langenargener Gondelhafen und an den umliegenden Ufern.

„Wir nehmen mit voller Kraft Kurs auf das Comeback“, sagt Eventmanager Harald Thierer nach intensivem Austausch mit der Sponsorenfamilie, mit dem Yacht-Club Langenargen und den Verantwortlichen der Gemeinde Langenargen. Den Stammtermin über Pfingsten hat das ausrichtende Team vom Match Center Germany im Langenargener Gondelhafen bewusst schon zu Jahresbeginn gegen ein ebenso langes Wochenende mit Finale am Tag der Deutschen Einheit in der zweiten Jahreshälfte ausgetauscht. Damit weichen die Matchrace-Macher laut Mitteilung möglichen Unwägbarkeiten zu Beginn des dritten Pandemie-Jahres aus und setzen auf die Rückkehr ihres Publikumsmagneten im zweiten Halbjahr. „Wir sind eine Großveranstaltung, ein Segel-Volksfest, wo gerne zugeschaut und gemeinsam mit den Sportlern gefeiert wird. Das wird Ende September hoffentlich wieder mit mehr Leichtigkeit möglich sein“, sagt Thierer.

Auch die internationale Match-Race-Elite fiebert dem Neustart auf breiter Ebene entgegen. „Wir planen in engem Kontakt zur World Match Racing Tour. Die On- und Off-Phasen in der Pandemie waren fordernd für viele. Wir haben die Off-Zeiten genutzt, uns weiterzuentwickeln. Das Match Race Germany ist ein starkes World-Tour-Event, das über Jahrzehnte gesund gewachsen ist und daher auch die Pandemie-Auszeit gut überstanden hat. Wir wissen von unseren Top-Seglern, dass sie der Rückkehr zum weltumspannenden Circuit und zum Match Race Germany entgegenfiebern“, sagt Sportdirektor Eberhard Magg. Ende September soll die Erfolgsstory des deutschen Matchrace-Gipfels fortgeschrieben werden. „Das wünschen sich Segler, Fans und unsere Partner von Herzen. Dafür arbeiten wir“, meint Magg. Gesegelt wird traditionell auf den größten Yachten (B40 S) im internationalen Match-Race-Zirkus. Die Rennleitung wird wie gewohnt vom Yacht Club Langenargen um Wettfahrtleiterin Sabine Brugger übernommen.

Ebenso wie das Match Race Germany wird auch die World Match Racing Tour 2022 wieder Fahrt aufnehmen. Geplant sind 19 Events in zwölf Ländern. Neu dabei sind Regatten Ende Mai in Puerto Rico und Mitte Juni in Italien. Das Jahr 2022 bringt die 22. Saison der World Match Racing Tour, die als älteste Profiserie des Segelsports mit „Special Event“-Status des Weltseglerverbandes World Sailing gilt. International geht es bei „World Tour“-Events und „World Championship”-Events um Punkte für die Weltrangliste und die optimale Positionierung der Besten für das Saisonfinale.

Das internationale Matchrace ist laut Mitteilung divers: Zu allen Events sind männliche, weibliche und Mixed-Teams zugelassen. Die Saison beginnt mit zwei Klassikern: dem Ficker Cup und dem Congressional Cup beim gastgebenden Long Beach Yacht Club. „Die letzten 18 Monate waren ganz sicher fordernd für viele internationale Sportereignisse“, sagt James Pleasance, Executive Director der World Match Racing Tour. „Wir sind aber glücklich, einen vollen und hochkarätigen Terminkalender für 2022 präsentieren zu können und freuen uns sehr auf die Rückkehr von Weltklasse-Match-Racing-Events in diesem Jahr.“