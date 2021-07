Match Race Germany kehrt zurück zum Stammtermin an Pfingsten

Das 23. Match Race Germany findet wieder an seinem Stammtermin über Pfingsten statt. Gesegelt wird die kommende Auflage des deutschen Match Race Grand Prix vom 2. bis 6. Juni 2022. 25 Jahre nach der Premiere 1997 wird die Match-Race-Bühne auf dem Bodensee wieder ins internationale Rampenlicht rücken und soll laut Veranstalter wieder Zehntausende Besucher in den Langenargener Gondelhafen und an die umliegenden Ufer locken.

Ursprünglich war geplant, das Match Race nach einem Jahr Zwangspause schon in diesem September wieder auszutragen. Doch aufgrund der aktuellen Pandemielage und den auch im September noch zu erwartenden Beschränkungen ist das laut den Veranstaltern unmöglich geworden. „Wir sind als Segel-Volksfest eine Großveranstaltung, bei der die Menschen entspannt und sorgenfrei zusammenkommen dürfen sollten“, sagt Eventmanager Harald Thierer vom veranstaltenden Match Center Germany. „Nachdem das große Uferfest mit den Vereinen aus Langenargen abgesagt werden musste, haben auch wir in enger Absprache mit der Gemeinde Langenargen und unseren Partnern die rechtzeitige erneute Verschiebung beschlossen.“ Die Genehmigungslage sei unklar, Konzepte für Großveranstaltungen mit Zehntausenden Besuchern nicht sicher. „Wir haben das Match Race Germany über Jahrzehnte zu dem gemacht, was es ist, weil wir immer Vollgas gegeben haben“, meint Thierer. „Nur so konnten wir den Seglern aus aller Welt, den Zuschauern und den Sponsoren ein fröhliches und spannendes Miteinander schenken. Das wird in diesem Jahr noch nicht unseren Ansprüchen entsprechend möglich sein.“ Ein Match Race Germany „mit gedrosselter Kraft“ wollen Thierer und seine Mitstreiter nicht ausrichten.

Die 23. Auflage des Rennens bringt im kommenden Jahr den Lieblingstermin über Pfingsten zurück ins Spiel. Dann soll im 25. Jahr der Geschichte des Match Race Germany, dessen Premiere 1997 die Erfolgsstory des führenden deutschen Duellsegel-Gipfels einläutete, das Comeback nach der Corona-Krise im Frühsommer gelingen. „Wir sind ein Ereignis von, für und mit vielen Menschen. Unser Konzept stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Sie kommen – insbesondere nach der Pandemie – mit großen Erwartungen zu uns. Die wollen wir nicht enttäuschen und nur halb gut sein“, sagt Sportdirektor Eberhard Magg. „Wir warten ein bisschen länger, um dann den Neubeginn auf allen Ebenen wirklich ausgelassen feiern zu können.“

2022 wird auch die World Match Racing Tour wieder volle Fahrt aufnehmen, die im laufenden Jahr coronabedingt nur reduziert ausgetragen werden kann und im Dezember ihr Finale in China haben wird.