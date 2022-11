Martinsumzüge in den Seegemeinden

Die Martinsumzüge in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden findet in diesem Jahr an drei verschiedenen Tagen statt. Nach der Veranstaltung am Donnerstag in Oberdorf treffen sich Kinder und Eltern am Freitag, 11. November, um 17 Uhr in Kressbronn an der Kirche und um 17.30 Uhr in Langenargen am Noliplatz. A Sonntag, 13. November, jeweils um 17 Uhr beginnen die Umzüge in Mariabrunn an der Kirche und in Gattnau an der Musikschule. Eltern müssen darauf achten, dass ihre Kinder dem Pferd nicht zu nahekommen und dass ein Fluchtweg für Pferd und Reiter freigehalten wird.