Martin Hahn besucht das Zwergenhaus

Verena Bühler, Leiterin der gemeindlichen Kinderkrippe, hat den Wahlkreisabgeordnete der Grünen Martin Hahn durch die Langenargener Kinderkrippe „Zwergenhaus“ geführt. Sie stellte die die Einrichtung, Kolleginnen und pädagogischen Konzepte vor, wie die Gemeinde mitteilt.

Das Haus wird durch acht Gruppen belegt, die über sehr flexible Betriebszeiten verfügen. Man habe die Zeiten den Elternwünschen angepasst, heißt es in der Pressemitteilung. In einer Gruppe werden aktuell überwiegend Kinder aus Eriskirch betreut. Im Bereich der Essensversorgung wird durch eine weitere Fachkraft, die nicht zum Personalschlüssel der Gruppen zählt, der Betrieb gewährleistet. Das Essen selbst wird bei einem externen Caterer bezogen und für 2,60 Euro angeboten, erläuterte Bühler.

Bürgermeister Achim Krafft informierte Hahn darüber, dass Gemeinderat und Verwaltung regelmäßig bei den besonders relevanten Punkten, etwa der Fachkraftquote, Vergütung oder Gruppengröße, auf besondere Qualität achten würden und dass man zwischenzeitlich ein überdurchschnittliches Niveau erreicht habe. Diese Sicht werde auch von der Elternschaft geteilt. Eine zum 1. September geplante Erhöhung der Elternbeiträge um drei Prozent habe laut Krafft jedoch zu Unmut und Unverständnis geführt. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, dem Abgeordneten die Argumente und Wünsche der Elternschaft direkt zu überbringen.

Martin Hahn führte zur Position der Landesregierung aus, dass die Förderung in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert wurde. Die Frage nach der Gebührenfreiheit in der frühkindlichen Bildung müsse jedoch auch unter Würdigung aller betroffener Aspekte bewertet werden. Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf frühkindliche Bildung werde auch in den kommenden Jahren erhebliche personelle, räumliche und finanzielle Ressourcen bei allen Beteiligten beanspruchen, so Hahn.

Ausdrücklich lobte der Abgeordnete in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen. Die oberste Zielsetzung müsse hierbei sein, allen Kindern einen qualitativ guten Platz in der elementaren Bildung zur Verfügung zu stellen. Weiter sei dafür Sorge zu tragen, dass der Zugang zu dieser Bildung nicht an den finanziellen Möglichkeiten der Familien scheitert. Die Gebührenreduzierung nach Kinderzahl, wieetwa in Langenargen vorhanden, stelle neben anderen Unterstützungsangeboten ein probates Mittel dar, so Hahn. Eine grundsätzliche Gebührenfreiheit in der frühkindlichen Bildung schaffe jedoch weder ausreichend Plätze, noch bringe sie einen qualitativen Mehrwert.