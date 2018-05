Mannschaften für Elferturnier gesucht

Was beim FV Langenargen vor wenigen Jahren noch als Lückenfüller zum Jugendturnier gedacht war, entwickelte sich in der Zwischenzeit zu einer sehr beliebten Veranstaltung. Gemeint ist das Elfmeterturnier für Langenargener Vereine, Gruppen oder Unternehmen, das in diesem Jahr am 20. Juli ab 17.30 Uhr im Sportzentrum ausgetragen wird.

Jeweils zwei Mannschaften zu je fünf Schützen und einem Torhüter treten in einer Vorrunde gegeneinander an und versuchen, möglichst viele Elfmeter zu verwandeln. Die Gruppensieger können sich danach in weiteren Spielen bis zum Turniersieg hochschießen. Zu gewinnen gibt es attraktive Sachpreise, wie der Veranstalter mitteilt. „Hier kann wirklich jeder mitmachen, auch eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Auch gemischte Mannschaften mit Frauen und Männern, Jungs und Mädchen sind möglich“, so Turnierorganisator Martin Dillmann. Pro Team sind acht Mitspieler zugelassen. Die Teilnahmegebühr pro Team beträgt 25 Euro.