Mann bricht in Langenargen durch ein Dach und stirbt

Ein 70-Jähriger ist am Freitagmittag in Langenargen durch ein Dach gebrochen und hat sich beim Sturz tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod feststellen. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen zufolge war der Mann mit Arbeiten auf einem Flachdach im Mühlesch beschäftigt und trat dabei kurz vor 12 Uhr offenbar auf ein Oberlicht-Element, welches dem Gewicht nicht standhielt.

Suche nach einem Passanten

Daraufhin brach der 70-Jährige ein und fiel etwa sechs Meter tief auf den Boden der Halle. Trotz sofortiger Bemühungen von Ersthelfern und dem alarmierten Rettungsdienst starb der Mann am Unfallort, so der Polizeibericht weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum genauen Geschehensablauf und bittet Zeugen des Sturzes, insbesondere einen Passanten, der zum Unfallzeitpunkt in der Nähe gewesen sein soll, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.