Mann bei Streit mit Schere angegriffen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 27 Jahren ist es am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Unteren Seestraße in Langenargen gekommen. Den ersten Ermittlungen zufolge war es zu einem Streit zwischen den beiden Bewohnern gekommen, in dessen Verlauf der 34-Jährige dem 27-Jährigen mutmaßlich mit einer Schere mehrere Schnittverletzungen zufügte. Als der leicht Verletzte, der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden war, gegen 22.15 Uhr wieder zurückkehrte, wurde er gleich wieder von seinem Kontrahenten bedroht, berichtet die Polizei, die erneut anrückte und dem Angreifer einen Platzverweis erteilte. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu.