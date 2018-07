Manege frei in der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule

Wenn am Freitag im beeindruckenden Chapiteau des Zirkus „Dobbelino“ um 15 Uhr auf der Schulwiese der große Premieren-Vorhang fällt, dann sollen die vielen Zuschauer nicht aus dem Staunen herauskommen. Dann nämlich präsentieren die Grundschüler der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) in Kooperation mit dem Zirkus „Dobbelino“ ihr ganz eigenes und kunterbuntes Zirkusprojekt. Farbenfroh, lebendig und sensationell, tauchen die Pennäler in die große und spannende Welt des Zirkus ein.

Seit Montag haben die Schüler der Klassen eins bis vier keinen normalen Unterricht mehr. Was für viele Kinder immer ein Traum bleiben wird, hat die FAMS in Zusammenarbeit mit dem Zirkus „Dobbelino“ in beeindruckender Weise nun zum zweiten Mal nach 2014 in die Tat umgesetzt. Nicht Mathe, Deutsch oder Biologie stehen diese Woche auf dem Lehrplan, sondern Jonglage mit Hawai-Thema, atemberaubende Trapezeinlagen, schwindelfreies Seiltanzen, chinesische Reifen, mystische Fakire, fetzige Hula-Hoop-Tänze oder auch geschicktes Stab-Tellerdrehen samt Poi-Swinger, Rola-Bola und Trampolinkünste. Kein einfaches Projekt, das sich die Verantwortlichen sprichwörtlich auf die Zirkusfahnen geschrieben haben. Schließlich müsse man laut Schulleiterin Uta Maria Veit eine gute und perfekte Organisationsstruktur schaffen, um die vielen Abläufe und involvierten Personen samt den Schützlingen zu koordinieren: „Zahlreiche Eltern, die auch federführend in der Projektorganisation und -durchführung eingebunden sind, sind neben weiteren Helfern mit an Bord, um die vielfältigen Aufgaben im Vorfeld aber auch während der Vorstellungen zu meistern. Dafür danke ich allen Beteiligten von ganzem Herzen“, so Veit, die zudem dankbar ist, das die Bürgerstiftung, die Gemeinde sowie der Wintersportverein das Vorhaben finanziell unterstützten.

Die Nachwuchsartisten übten laut FAMS in elf Gruppen mit je zwei mal zwölf Teilnehmern mit viel Begeisterung und Engagement auf den großen Tag hin. Denn heute um 15 Uhr und 17.30 Uhr sowie am Samstag um 10 und 12.30 Uhr lautet das Motto im großen Chapiteau: „Manege frei für die Franz-Anton-Maulbertsch-Schule“. „Vormittags sind unsere Kinder mit vollem Einsatz unter der Aufsicht von Eltern, Lehrern, Betreuern und natürlich den Zirkusprofis mit dabei, um Abläufe, Tricks, Bewegungstechniken aber auch Gestiken und Mimiken zu erlernen“, weiß Schulleiterin Uta Maria Veit. Die soziale Kompetenz mit entsprechender Nachhaltigkeit in punkto Pädagogik durch die jahrgangsgemischten Gruppen sowie der Aufbau des eigenen Selbstvertrauens, die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und Förderung der Disziplin kämen bei dieser Projektarbeit dabei ebenso zum Tragen, wie das Erkunden der eigenen Motorik, der Sinne und des persönlichen Wahrhabens. „Der Zirkus Dobbelino ist nicht nur ein Zirkus im herkömmlichen Sinne, sondern eine Zirkusschule, die professionelle Projekte anbietet und begleitet. Wir alle sind sehr gespannt und freuen uns auf die große Welt des Zirkus. Und vergessen sie nicht, eine Zirkuszeitung, die unsere Kinder eigens erstellt haben, zu erwerben“, freut sich Uta Maria Veit, die rund 1200 Besucher an den beiden Aufführungstagen erwartet, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.