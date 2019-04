Malerin lässt die Brandung rauschen

Auf reges Interesse ist die Eröffnung zur Ausstellung „Mehr und Meer“ von Andrea Franziska Schott am Donnerstagabend im Rathaus-Foyer gestoßen. Die inzwischen vierte eigene Ausstellung der Künstlerin nimmt den Betrachter mit auf eine Urlaubsreise, die von atmosphärischer Abendstimmung am Strand ebenso geprägt ist, wie vom Rauschen einer Brandung oder vom Erwachen eines neuen Tages auf einer idyllischen Insel.

„Malen ist für mich Meditation, einfach sein, und alles fließt. Malen ist ein Ausdruck meiner Seele. Ich kann mich öffnen, kann festhalten was ich sehe, denke, fühle“, sagt die Malerin, die aus Jena stammt, seit acht Jahren in Langenargen lebt und in ihren Werken ihre Verbundenheit zur Natur, dem Meer und dem See zum Ausdruck bringt. Dabei greift Andrea Franziska Schott verschiedene Themen auf, taucht ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken in Farbe und gewährt Einblicke in ihre eigene Geschichte. Die Ausstellung ist bis 29. Mai zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.