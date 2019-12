Mal innehalten mit Winterkeksen

Der Advent ist mitunter schizophren: Er verspricht Harmonie, Besinnlichkeit, Kerzenschein und Lebkuchen und bietet Terminkollisionen, Einkaufshektik, Gedränge und Stress. Eine Chance zum Durchatmen und Innehalten bieten die Winter Crackers am 8. Dezember um 17 Uhr im Schloss Langenargen. Im festlich geschmückten Saal liest der aus dem Bayerischen Rundfunk bekannte Sprecher Peter Veit nachdenkliche und humorvolle Texte zur Winter- und Weihnachtszeit. Der Lindauer Pianist und Komponist Peter Vogel lässt am Klavier Weihnachtslieder durch Jazz-Akkorde und Improvisationen schimmern.

„Der Begriff Winter Crackers ist eine Erfindung - gibt es Winterkekse? Er leitet sich ab von Christmas Crackers, also dem heißgeliebten oder ebenso gefürchteten alljährlichen Weihnachtsgebäck. Wir wollen etwas Feines für Ohren und Herzen servieren und Geschichten erzählen, die sich mit der Weihnachtszeit und dem Winter auseinandersetzen. Durchaus kritisch, vor allem aber nachdenklich und gefühlvoll“, so Peter Veit in der Vorschau auf die Veranstaltung.

Auf seiner Leseliste stehen Autoren wie Paul Auster, Rafik Shami und Gerhard Polt, es geht um kindliche Vorfreude, schräge Begebenheiten, um anrührende menschliche Begegnungen und sogar eine Anleitung zum Singen von Weihnachtsliedern hat er gefunden. „Ich suche sorgfältig Geschichten aus, die ein bisschen wegführen vom Althergebrachten. Ich möchte zum Schmunzeln verführen, vielleicht sogar zum Lachen, und eben zum Nachdenken“, sagt Veit. „Wir bieten kein rosarot gepudertes Weihnachtsgebäck“, ergänzt Peter Vogel. „Wir laden mit dieser Veranstaltung dazu ein, in einer abendlichen Zeitblase dem vorweihnachtlichen Stress zu entrinnen, Abstand zu nehmen und sich neu auf das Weihnachtsfest und seine frohe Botschaft zu besinnen.“

Im Schloss Langenargen wartet also auf Adventsmüde wie -begeisterte der Konzertsaal mit Kerzen und geschmücktem Weihnachtsbaum. Die Musik lässt zwischen den Texten Raum, dem Gehörten nachzuspüren oder sich neu einzulassen auf altbekannte Lieder. „Musik ist eine Art von Sprache, die die Gedanken nach innen transportiert. Unser Ziel ist es, die Leute, die den Abend mit uns verbringen, verzaubert nach Hause zu schicken“, sagt Vogel.

Dazu trägt auch das Rahmenprogramm bei. Der Langenargener Weihnachtsmarkt lädt am zweiten Advent zu Kunsthandwerk und weihnachtlichen Köstlichkeiten. Es besteht auch die Möglichkeit, um das literarisch-musikalische Programm herum ein Adventsmenü zu buchen, das im Spiegelsaal des Schlosses Montfort serviert wird und um 15.45 Uhr mit einem Aperitiv beginnt.