Münzhof lädt zu Klavierabend „Harmonies du soir“ ein

Im Münzhof in Langenargen findet am Samstag, 22. September, der Klavierabend „Harmonies du soir“ des Pianisten Ulrich Roman Murtfeld mit Werken von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Claude Debussy und Franz Liszt statt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Einlass ist um 19 Uhr.

Der unter anderem in Salzburg, Bukarest und in den USA ausgebildete Pianist Ulrich Roman Murtfeld lebt seit neun Jahren in Friedrichshafen und tritt regelmäßig in Konzerten auf. „Harmonies du soir oder Abendklänge“ ist der Titel einer sehr stimmungsvollen Konzertetüde aus der Sammlung Études d’exécution transcendantes von Franz Liszt. Murtfeld lässt sich seinerseits davon anregen, um bei seinem Klavierabend im Münzhof mit dem Lisztschen Gedanken der Abendklänge die besondere Sensibilität bei abendlichen musikalischen Klangeindrücken nachzuempfinden.

Außerdem spielt er die Sonate Pathétique op. 13 von Beethoven, die Arabeske op. 18 von Schumann, die Harmonies du soir und die „Dante-Sonate“ von Liszt sowie einige ausgewählte Préludes von Debussy.