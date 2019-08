„Lola Blau“ leidet, lacht und singt

„Heute Abend: Lola Blau!“ – Ein Musical für eine Schauspielerin steht am Mittwoch, 25. September, im Münzhof in Langenargen auf dem Programm. Beginn ist laut Vorschau um 20 Uhr.

„Heute Abend: Lola Blau!“ ist das wohl erfolgreichste Werk aus der Feder des österreichischen Kabarettisten, Schriftstellers und Komponisten Georg Kreisler und weist Bezüge zu dessen eigener Biographie auf, heißt es. Die Schauspielerin und Sängerin Selina Ströbele und der Musiker und Schauspieler Rafael Wagner aus Wien spielen das Stück in leicht veränderter Form und unter Eigenregie im Münzhof in Langenargen.

Es handelt von einer lebenslustiger, junge Schauspielerin aus Wien, die ihrem ersten Engagement entgegenfiebert und plötzlich die Stadt verlassen muss. „Wir schreiben das Jahr 1938. Sie ist Jüdin“, ist in der Vorschau zu lesen.

Mit nur einem Koffer schlägt sie sich durch, über die Schweiz bis nach Amerika. Dort angekommen, wird sie zum gefeierten Bühnenstar. Doch abseits des Scheinwerferlichts leidet sie unter dem Sexismus und der kalten Oberflächlichkeit der Branche. Sie ist einsam und trauert um den Verlust ihrer großen Liebe Leo, der in den Wirren des Krieges verschollen ist. Tabletten und Alkohol werden der Ankündigung zufolge ihre ständigen Begleiter.

Dann klingelt das Telefon, und Lola Blaus Leben wird von Neuem auf den Kopf gestellt. Hoffnungsvoll kehrt sie in ihre Heimat zurück wo sie feststellen muss, dass der Krieg zwar vorbei sein mag, sich in den Köpfen der Menschen aber nicht viel geändert hat. So beginnt sie wieder einmal von vorn und schreibt jetzt ihre eigenen, politischen Lieder, denn: „Trallala, so ist das Leben. Und dieser Zustand lässt sich schwer beheben“.

Georg Kreislers „Ein-Frau-Musical“ wird laut Ankündigung international viel und erfolgreich gespielt und zeichnet sich durch geniale Lieder sowie eine starke Geschichte aus, bei der sowohl geweint als auch gelacht werden kann – „unübersehbare Parallelen zur Gegenwart inklusive“.