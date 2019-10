Wolfgang Oberschelp hat viele Lieblingsorte, die alle eins gemeinsam haben: Sie sind in Langenargen zu finden. Oft genug zieht es den leidenschaftlichen Fotografen aber auch auf den Bodensee hinaus, wo er ebenfalls schöne Plätze ins Visier nimmt – und zwar nicht nur mit seiner Kamera.

So wie auf einem Schiff der Weißen Flotte in Richtung Bregenz, auf dem der Langenargener Platz neben einer größeren Frauengruppe fand. Die Damen aus Markdorf behaupteten ihm zufolge, sie kämen aus dem schönsten Ort der Welt. „Stimmt nicht“, entgegnete allerdings Wolfgang Oberschelp, „Ihr kommt nicht aus Langenargen!“ Die Reaktion: Großes Gelächter und Diskussionen im ganzen Saal.

Als das Schiff in Bregenz in den Hafen einlief, wollten die Frauen wissen, wo sie denn eigentlich gerade sind. Als der Langenargener mit „Bregenz“ antwortete waren Geschrei und Gekicher erneut riesig. Der Grund: Die Gruppe wollte in Lindau aussteigen, hatte im Trubel der Unterhaltung jedoch versäumt, rechtzeitig von Bord zu gehen.