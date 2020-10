Letztes Streamingkonzert aus Langenargen

In der Reihe der Langenargener Streamingkonzerte „grenzenlos“ wird am Sonntag, 25. Oktober, um 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Langenargen das letzte Konzert mit Andrea Grözinger und Micheal T. Otto gezeigt, heißt es in der Ankündigung.

Aufgenommen in der katholischen Kirche in Oberdorf zeigen sie Ihre Kunst(-fertigkeiten) und entführen den Hörer und Zuschauer in die wunderbare Welt aus Eigenkompositionen und klassischer Musik gepaart mit verschiedensten Stilen.

Beide Musiker verbindet laut Mitteilung die Besonderheit, viele verschiedene Instrumente und Besetzungen zu kombinieren. Seit ihrem „Artist in Residence“-Aufenthalt in Salem und New York 2017 haben sie gemeinsam verschiedene Konzerte und Aufnahmen eingespielt.

So wird Andrea Grözinger in Oberdorf die Orgel spielen und gleichzeitig dazu singen. Michael T. Otto spielt diverse Blasinstrumente von der Trompete über das Flügelhorn bis hin zum Serpent.