Letzte Milonga im Schloss Montfort in diesem Jahr

Mit der Adventsmilonga zum Abschluss der Tango-Saison im Schloss Montfort ist eine mit Veranstaltungen gut gefüllte Tango-Saison zu Ende gegangen. Organisator Wolfgang Kallina ist recht zufrieden. Er erinnerte in einer kleinen Ansprache daran, dass man mit mehr als 20 Milonga-Veranstaltungen und Bällen auf eine positive Resonanz in der Tango-Szene verweisen könne. „Besonderes Highlight war der Besuch des SWR-Fernsehens im Sommer“, sagte Kallina.

Das habe ihm besondere Freude bereitet, habe aber auch viele positive Rückmeldungen gegeben. Kallina dankte dem gastgebenden Schlosswirt, Michael Gürgen, und insbesondere der Gemeinde Langenargen für die Unterstützung der Veranstaltungen über die Jahre hinweg. Dass die Veranstaltung insgesamt dauerhaft und erfolgreich laufe und inzwischen Gäste weit über die Region hinaus anziehe, liege nicht nur am Schloss und der besonderen Lage direkt am See, es sei auch der freundlichen Grundstimmung bei den Tänzern zu verdanken, dass die Veranstaltung eine besondere Anziehungskraft habe.

Zum Dank an den Veranstalter durfte Wolfgang Kallina einen „Ehren-Vals“ tanzen. Das ist ein Tangowalzer bei dem wechselnde Tanzpartnerinnen immer wieder abklatschen, eine Tanzrunde, die sonst Geburtstagskindern und Jubilaren zukommt. Axel Dietrich aus Ravensburg legte als DJ auf und erfüllte zum Abschluss den Musikwunsch von Kallina. „Sonst bestimmen die DJs, was aufgelegt wird. Und üblicherweise ist das ,El Cumparsita’, ein legendärer Tango, der die Milongas normalerweise beschließt. Doch bei der letzten Tangoveranstaltung im Jahr darf ich mir raussuchen, was als letzter Tango gespielt wird“, sagte Kallina. Er suchte sich den klassischen Tango „Mi Buenos Aires Querido“, interpretiert von Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchestra aus. Das bringe Musiker vieler Religionen und Nationen zusammen, Juden, Moslems wie Christen, und passe besonders gut in die Vorweihnachtszeit.

Fürs nächste Jahr möchte Veranstalter Kallina wieder ein ähnlich umfangreiches Programm anbieten. Als besonderes Schmankerl für den Sommerball soll es möglicherweise ein bekanntes zehnköpfiges Tango-Orchester aus Buenos Aires sein, das der Tänzerschar zum Ball aufspielt. Im Augenblick sei man noch in Verhandlungen.