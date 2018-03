Letzte Chance für „Hippos“

Die „Hippos“, die zweite Herrenmannschaft der Handballspielgemeinschaft (HSG) Langenargen-Tettnang empfangen am kommenden Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr in der Kreisliga A Bodensee das Gästeteam Alpla HC Hard 2. Für die HSG ist der Gegner aus dem Vorarlberg ist die letzte Chance, um doppelt zu punkten – will man aus eigener Kraft den Klassenerhalt noch schaffen oder sich in die Relegationsspiele retten.

Vor Kurzem sorgten die Vorarlberger Reserve der Profimannschaft aus der Handball Liga Austria (HLA) beim sehr deutlichen Derbysieg gegen Feldkirch für eine Überraschung – was allerdings die Abstigssorgen bei den Spielern der HSG-Reserve weiter vergrößerte.

„Grundsätzlich sei es die falsche Strategie, sich auf andere zu verlassen“, heißt es in einer HSG-Pressemitteilung weiter. Deshalb müsse die Handballspielgemeinschaft am Wochenende gegen Hard die ersten Punkte in der Rückrunde einfahren. Kein leichtes Unterfangen – konnte Alpla HC Hard das Hinspiel mit 30:28 knapp für sich entscheiden.

Für das alles entscheidende Spiel hinsichtlich des Ausgangs der Saison kommt es für beide Teams zudem darauf an, wer an diesem Sonntagmittag auflaufen kann und wird. In Bestbesetzung ist generell für die See-Hippos ein doppelter Punktgewinn möglich.

Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr in der Sporthalle im Sportzentrum Langenargen (Langenargen-Bierkeller).