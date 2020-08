100 Jahre Institut für Seenforschung – im Interview mit Hildegard Nagler blicken Harald Hetzenauer, aktueller Leiter des Instituts, und Helmut Müller, Leiter des Instituts von 1987 bis 2003, auf dessen Geschichte zurück und geben einen Ausblick.

Herr Müller, Herr Hetzenauer, was hat Ihrer Meinung nach im Rückblick das Institut geprägt, was die Mitarbeiter?

Helmut Müller: Es war sicherlich der sehr hohe Einsatz der Mitarbeiter, meist bei sehr bescheidenen Bezügen, der das Institut geprägt hat und die Mitarbeiter auszeichnet. Am Anfang waren es ja nur drei bis vier Leute, von richtigem Personal kann man also nicht sprechen. Natürlich hatten die Mitarbeiter auch Geldsorgen – im technischen Bereich beispielsweise hatten sie nur befristete Verträge, erfuhren teils, dass sie nur noch vier Wochen im Institut arbeiten können. Trotzdem haben die Mitarbeiter ein enormes Engagement gezeigt. Durch Einsatz der Stärken der Mitarbeiter konnten auch richtungsweisende Arbeiten bei kleinem Personalumfang in Angriff genommen und erfolgreich abgeschlossen werden. Entscheidende Verbesserungen sowohl finanzieller Art als auch der Arbeitsbedingungen brachte 1960 die Verstaatlichung des Instituts.

Harald Hetzenauer: Die hohe Motivation zeichnet auch heute noch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Sie kennen den See von der wissenschaftlichen und auch von der praktischen Seite her, das heißt, sie sind auch Nutzer. Das prägt unsere Mitarbeiter, von denen die meisten Bodensee-Fans sind. Unsere Devise könnte lauten: Leben am und für den See.

Welches waren die Schwerpunkte des Instituts früher?

Müller: Schon von Anfang an hat man im Institut Wissenschaft für die Praxis betrieben – es wurde ja gegründet, um der Fischerei am Bodensee und anderen Gewässern zu größerem Ertrag bei gleichzeitiger Schonung des Bestandes zu verhelfen, also eine rationelle Bewirtschaftung zu ermöglichen. Klar wurde erkannt, dass zum Erreichen des gesteckten Zieles regelmäßige Untersuchungen im See notwendig waren. So wurde das praxisorientierte Ziel der Förderung der Fischerei zugleich mit dem wissenschaftlichen Ziel der Erforschung des Bodensees verfolgt. Ein weiteres Beispiel: 1929 wurde vom Institut eine Arbeit zur Frage der Verunreinigung des Bodensees durch die Schussen und ihre Bewertung veröffentlicht. Schon damals hat man den See als ein kompliziertes System gegenseitiger Abhängigkeiten verstanden, die „Ökosystem“- und die experimentelle Forschung aufgenommen. Auch die Weitergabe des Wissens in vielen Lehrveranstaltungen sollte nicht zu kurz kommen. Zudem wurde schon damals mit der physikalischen, chemischen und biologischen Überwachung des Sees begonnen, die Zuflüsse nicht zu vergessen. Auch war und ist der Schutz von Flachwasser- und Uferzonen wichtig. Damals und auch heute noch wird Wert darauf gelegt, Fakten zu den Zusammenhängen im Seegeschehen zusammenzustellen.

Wie viele Mitarbeiter hatte das Institut in Langenargen denn zu Hochzeiten?

Müller: Hierzu eine Zahl: Der Anfang 2000 in Betrieb genommene Instituts-Neubau war für 60 Mitarbeiter geplant – zuvor waren wir ja unter fünf verschiedenen Dächern untergebracht. Insgesamt waren seit Anfang der 1990er-Jahre bis heute jeweils zwischen 35 und 50 Beschäftigte am Institut tätig, die Beschäftigtenzahl hat in dieser Zeit abgenommen.

Worauf wird heute besonderer Wert gelegt?

Hetzenauer: Wir überwachen weiterhin den Bodensee. Zum Klimawandel beispielsweise, der uns intensiv beschäftigt, können wir etwas sagen, weil wir die langfristige Entwicklung im und am See aufzeigen können – die jahrzehntelangen Zeitreihen sind ein Alleinstellungsmerkmal von uns.

Wie wichtig ist der internationale Austausch?

Hetzenauer: Er ist sehr, sehr wichtig, zumal der Bodensee ein internationales Gewässer ist.

Müller: Der wissenschaftliche Austausch ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für die wissenschaftliche Institutsarbeit.

Was hat sich bei der Ausstattung, der Arbeitsweise und daraus folgend bei Ihren Möglichkeiten geändert?

Hetzenauer: Bei Plankton beispielsweise gibt es mehrere hundert Arten. Um sie unterscheiden zu können, braucht es viel Erfahrung und Wissen. In diesem und in anderen Bereichen sind klassische Zählungen durch nichts zu ersetzen. Allerdings ergänzen wir mittlerweile diese klassischen Methoden dort, wo es möglich ist, durch automatisierte Methoden. Chlorophyll als Anzeiger für Algenblüten, zum Beispiel, ermitteln wir mit Hilfe von Satellitenbildern. Sonden, die am Seegrund verankert sind, liefern uns automatisch und in kurzen Abständen beispielsweise Temperatur- und Sauerstoffdaten, die für unsere Arbeit wichtig sind.

Müller: Als 1994 die Cessna in den Bodensee gestürzt ist, haben wir bewiesen, dass das ISF auch bei „Feuerwehrmaßnahmen“ kurzfristig erfolgreich einsetzbar ist: Institutsmitarbeiter haben zunächst das Flugzeug, später die Leichen der Passagiere gefunden.

Ein Tiefpunkt in der Geschichte des Instituts war der Vorschlag einer Unternehmensberatung, wonach zwei Instituts-Mitarbeiter vor Ort ausreichen. Wäre ein derartiger Vorschlag noch heute denkbar?

Müller: Dieser Vorschlag der Firma McKinsey nach einer Organisationsprüfung war aus meiner Sicht völlig abwegig. Die Zerschlagung erfolgreicher Strukturen, seien sie noch so klein, kann niemals zu einer Verbesserung führen. Dieser naive Vorschlag wurde dann auch vom Land nicht weiter verfolgt. Dafür war aber viel Unterstützung nötig und hilfreich, beispielsweise von Gemeinden, Landkreisen und wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch durch den „Verein der Freunde des Seenforschungsinstituts und des Bodensees“, der das Institut gegründet hat. Seine Mitglieder haben vielfach ihren Einfluss geltend gemacht, damit dieser Vorschlag nicht umgesetzt wird. Ob ein solcher Vorschlag noch heute denkbar wäre? Ja, aber ich halte das nicht für realistisch.

Hetzenauer: Denkbar ist alles und jederzeit. Allerdings gibt es die Internationale Gewässerschutzkommission, das Umweltministerium, unseren Verein der Freunde des ISF und vier Millionen Menschen, die in Baden-Württemberg Trinkwasser aus dem Bodensee beziehen. Dass man bei so vielen Fürsprechern den Bodensee bei seiner Bedeutung ohne regelmäßige Monitoringprogramme zurücklässt – das kann ich mir nicht vorstellen.

Stichwort Trinkwasser: Der Bodensee ist ein wichtiger Trinkwasserspeicher. Hat diese Bedeutung zugenommen? Können mehr Menschen ihr Trinkwasser aus dem Bodensee bekommen?

Hetzenauer: In den vergangenen 30 Jahren ist die jährliche Trinkwasserentnahme aus dem Bodensee unter den üblichen Schwankungen gleich geblieben, obwohl mehr Menschen an den Bodensee gezogen sind. Ein Grund könnte sein, dass die Leute Wasser sparen, ein anderer, dass lokale Quellen angezapft werden. Im Mittel der letzten 30 Jahre werden etwa 170 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich aus dem Bodensee gefördert, davon allein 130 Millionen Kubikmeter durch die Bodensee-Wasserversorgung. Alle Wasserwerke zusammen haben am See Konzessionen für rund 340 Millionen Kubikmeter. Es wäre also mehr möglich, allerdings müsste dafür auch eine entsprechende Infrastruktur zum Verteilen vorhanden sein. Im kommenden Jahr sollen die Bodensee-Anrainer-Länder der IGKB Zukunftskonzepte vorlegen, was sie in punkto Trinkwasser vorhaben.

Müller: Die Bodensee-Wasserversorgung könnte acht Kubikmeter pro Sekunde fördern. Tatsächlich sind es aber derzeit zwischen vier und fünf.

Welche Rolle spielten und spielen Neophyten und Neozoen?

Hetzenauer: Die Neueinwanderer beschäftigen uns. Stichlinge, die mittlerweile von der Zahl her die Felchen übersteigen, und die 2016 im Bodensee entdeckte Quagga-Muschel haben ein explosionsartiges Wachstum. Die Quagga-Muschel erreicht Tiefen von bis zu 200 Metern – anders als bei der Dreikant-Zebramuschel, die in den 1960er-/1970er-Jahren kam. Erst hat der See nicht reagiert, dann haben Tafelenten die Dreikant-Zebramuschel als Futter entdeckt und damit einen Regulierungseffekt ausgelöst. Die Einschätzungen der Wissenschaftler, wie es mit der Quagga-Muschel weitergeht, gehen derzeit auseinander.

Der Bodensee ist auch für die Erholung der Menschen wichtig – das wird gerade auch während der aktuellen Corona-Pandemie besonders deutlich. Ist er damit irgendwann überfordert?

Hetzenauer: Diese Frage kann ich nicht wirklich beantworten. Wo es geht, gibt es Regelungen. So ist beispielsweise die Zahl der Bootsliegeplätze seit 1991 beschränkt. Zudem gibt es strenge Regeln für Zulassungen und keine Erweiterungen der baulichen Anlagen in der Flachwasserzone. Vieles regelt sich hoffentlich von selbst. Meine subjektive Beobachtung ist, dass die Menschen die Umwelt hochhalten. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht noch Verbesserungen geben könnte, beispielsweise bei der Elektromobilität im Bootssektor. Man muss im Freizeitbereich nicht unbedingt mit Benzin- oder Dieselmotoren auf dem See fahren. Gut ist, dass wir dazu beispielsweise mit den Schifffahrtsverbänden im Dialog sind. Uns ist es wichtig, den Menschen mitzunehmen. Auch er gehört zur Umwelt. Auf freiwilliger Basis passiert oft mehr als wenn es angeordnet wird.

Das Institut ist nicht nur für den Bodensee, sondern auch für die gesamten Seen in Baden-Württemberg zuständig. Welche Aufgaben haben Sie dort?

Hetzenauer: Wir haben rund 25 Seen in Baden-Württemberg, die wir regelmäßig nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie untersuchen – sind sie größer als 50 Hektar, darunter sind auch einige Baggerseen. Alles in allem sind es ungefähr 50 Seen, die auf unserer Untersuchungsliste stehen. Im Schwarzwald besteht für viele Versauerungsgefahr – in Oberschwaben und am Bodensee ist diese Gefahr nicht gegeben.

Das Institut wurde vor 100 Jahre von einem Verein gegründet. Welche Rolle spielte er früher, welche spielt er heute?

Müller: Früher haben wir beispielsweise Wasserschöpfer über den Verein gekauft. Das ist heute nicht mehr nötig: Wir haben mittlerweile eine gute Ausstattung. Trotzdem ist der Verein für uns noch immer eine große Hilfe, wenn es beispielsweise um die Einladung von Wissenschaftlern geht, die ohne Unterstützung des Vereins gar nicht kommen könnten.

Hetzenauer: Der Verein ist und bleibt für uns wichtig – durch viele persönlichen Gespräche mit Vereinsmitgliedern haben wir immer wieder Anregungen für unsere Arbeit bekommen. Es tut einfach gut, den Verein „im Rücken“ zu haben – wer weiß, was kommt.