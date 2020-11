Laub fängt in Mülltonne Feuer

Wegen einer Rauchentwicklung ist die Feuerwehr am Samstag gegen 15 Uhr in die Goethestraße nach Langenargen ausgerückt. Laub und Papier in einem eingelassenen Alucontainer hatte sich dort laut Polizei aus bislang nicht geklärter Ursache entzündet und waren für den Rauch verantwortlich. Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen hatte den kleinen Brand schnell gelöscht. Schaden entstand nicht.