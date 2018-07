Bei einem Unfall, der am Mittwoch in der Eisenbahnstraße passiert ist, wurde ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Ein 22-jähriger Lastwagenfahrer hatte ihn übersehen, als er vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen wollte. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der 16-Jährige, informiert die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.