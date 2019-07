Er hat es wieder getan: auf sein Aushängeschild Kushtrim Mahmuti kann sich das Boxteam Langenargen verlassen. Der 25-jährige Weltergewichtler hat sich bei den dreitägigen A-, B- und C-Landesmeisterschaften der Frauen und Männer in Pforzheim seinen sechsten Titel insgesamt und seinen vierten in Folge erboxt. Dies war die Grundvoraussetzung, um Ende Juli zu den Deutschen Meisterschaften nach Berlin fahren zu können. Mit Enes Smailagic in der C-Klasse (bis sechs Siege) hatten die Langenargener um ihren Vorsitzenden Thomas Schuler einen weiteren Grund zu jubeln.

Dabei hatten die Titelkämpfe des Boxverbands Baden-Württemberg alles andere als verheißungsvoll für das Langenargener Boxteam begonnen: Urim Veseli kletterte im dritten von insgesamt 84 Kämpfen der diesjährigen Elite-Landesmeisterschaften als Verlierer aus dem Ring. Im C-Viertelfinale des Halbweltergewichts musste sich der Langenargener dem Sindelfinger Birkan Yagiz mit 1:4-Kampfrichterstimmen geschlagen geben. Nur wenig später war es jedoch Enes Smailagic, der für den Aufschwung sorgte. Über sieben Kilo hatte der ehemalige Schwergewichtsboxer aus Meckenbeuren abgenommen, um in der Kategorie Halbschwer starten zu können. Dort gelang der Einstieg mit einem 5:0 über Arman Karabas (Fit-Boxing Esslingen) überaus überzeugend.

Topboxer überzeugt mit zwei klaren Punktsiegen

Für den Langenargener Topboxer Kushtrim Mahmuti begannen die Meisterschaften hingegen mit Warten, schließlich war er wider Erwarten am ersten Tag nicht im Einsatz. Der ehemalige U-23-DM-Dritte war selbst erstaunt, dass lediglich vier Boxer in seiner Gewichtsklasse antraten, obwohl diese sonst sehr gut besetzt ist (2018 gab es noch zehn Teilnehmer im Weltergewicht). So war es im Halbfinale Hakan Tosun, der der erste Prüfstein für Mahmuti in dessen 75. Kampf wurde. 2018 im Finale und 2017 im Halbfinale hatte er den Heilbronner schon besiegt, und auch 2019 war es nicht anders. „Da 2018 gemunkelt wurde, dass ich bevorzugt bewertet wurde, wollte ich den Punktrichtern sowie meinem Gegenüber keinen Spielraum für Spekulationen lassen. Ich ließ ihm keine Zeit zum Nachdenken und feuerte einen Schlaghagel nach dem anderen ab“, sagte Mahmuti. Ein 5:0, bei dem Tosun in Runde drei verwarnt und angezählt wurde, war die logische Konsequenz.

Dass das Boxteam mit zwei Kämpfern am finalen Sonntag vertreten war, war Enes Smailagic zu verdanken, der im Halbfinale seinen Siegeszug im Halbschwergewicht fortsetzte. Auch gegen den Ludwigsburger Oktay Tas lieferte der 23-Jährige laut Trainer Thomas Schuler eine saubere Vorstellung ab, landete aus der Ringmitte klare Treffer und gewann auch seinen dritten Kampf in überzeugender Manier.

Kushtrim Mahmuti war es, der als erstes sein Finale bestritt. Schuler hatte den Karlsruher Mert Karakaya am Vortag genau beobachtet und seinem Schützling berichten können, dass dieser ein Konterboxer sei. Heißt, dass Karakaya selbst keine Angriffe startet, sondern abwartend mit zwei, drei Schlägen punktet und sich dann geschickt wieder herausdreht. „Da wusste ich, dass ich ihn nur schlagen kann, wenn ich ihn stelle und ihm keine Kontermöglichkeit biete“, so Mahmuti. Dies stellte sich als erfolgreiche Taktik heraus, „Kushtrim hat verdient 5:0 gewonnen, weil sein Gegner, der ebenfalls verwarnt und angezählt wurde, auch permanent klammerte“, so Schuler.

Mahmuti hofft nun auf die Deutschen Meisterschaften

Der Langenargener Trainer musste anschließend ein sehr viel engeres Duell mitansehen. Cengizhan Sengönül aus Mannheim war der Kontrahent von Enes Smailagic im fünftletzten Kampf der Meisterschaft. „Das war ein starker Gegner, den Enes dank einer konzentrierten Vorstellung, bei der er gute Treffer setzen konnte, besiegen konnte“, meinte Thomas Schuler nach dem knappen 3:2-Sieg des 23-Jährigen, dem Mahmuti eine „unglaubliche Leidenschaft und sehr viel Herz, so wie ich es normal nur von mir gewohnt bin“, attestierte.

Kushtrim Mahmuti muss nun auf seinen Arbeitgeber hoffen, dass er zur Deutschen Meisterschaft nach Berlin fahren kann, „da im August normal Urlaubssperre bei uns herrscht“. Das Final-Wochenende (3./4. August) wird von ARD und ZDF live übertragen.

Ebenfalls Grund zur Freude hatte das Champ Boxing Ravensburg um Trainer Yasin Basar, der mit einem Trio bei den Landesmeisterschaften in Pforzheim vertreten war. „Die Erfahrung, die wir an unserer ersten Elite-Meisterschaft gesammelt haben, war mir am wichtigsten“, sagte der ehemalige Profiboxer, der sich aber auch über einen Titel freuen durfte. Edgard Halang hatte in der C-Klasse des Bantamgewichts mit Oliver Hanus (Öhringen) nur einen Gegner, mit dem er sich nicht lange aufhielt. Nach gut einer halben Minute traf er diesen mit einer harten Rechten am Kopf und Hanus ging k.o. Während Can Kabaoglu im C-Viertelfinale des Mittelgewichts Manuel Heinicke (Rems-Murr-Kreis) 0:5 unterlag, gewann Christian Hill in der gleichen Gewichtsklasse der C-Wertung gegen den Freiburger Alexander Kuhn 3:2, um dann jedoch im Halbfinale gegen Nikolaj Colnaric (RW Stuttgart) mit 1:4 den Kürzeren zu ziehen. Ravensburgs Trainer Basar war vor allem von der technischen Vorstellung Hills im Viertelfinale angetan.