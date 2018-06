Langenargens Landpfarrer zieht ins Paradies

Bei einem Käffchen oder auch einmal etwas Gehaltvollerem in der Eisdiele, auf dem schwarzen Hollandrad unterwegs durchs Städtle, vertieft in ein Gespräch im Supermarkt: 25 Jahre lang hat Pfarrer Ulrich Fentzloff nicht nur die evangelische Kirchengemeinde geprägt, sondern stand mitten im Langenargener Leben. Am Sonntag um 10 Uhr hält er in der Friedenskirche seine letzte Predigt. Danach wird er mit einem Gemeindefest in den Ruhestand verabschiedet. Schon jetzt ist klar: Der außergewöhnliche Seelsorger wird fehlen.

Wer sich einmal mit ihm unterhalten hat, und das sollte die Mehrheit der Langenargener sein, durfte erfahren, dass sich dieser Pfarrer nicht mit der Oberfläche zufrieden gibt. Er ergründet ausschließlich Tiefen. Sehr gerne auch in Form von Zitaten großer Denker, die er auf Latein oder Griechisch liefert – dankenswerterweise mit deutscher Übersetzung. Folgerichtig lautet Ulrich Fentzloffs Antwort auf die Frage, was nach der Zeit als Pfarrer von Langenargen kommt: „die Konversion in eine poetische Existenz, ich lebe in Zukunft als Dichter und Privatgelehrter.“ Und das nirgends anders als im Paradies, so heißt nämlich der Stadtteil von Konstanz, in den es den bald 63-Jährige mit seiner Frau noch in diesem Sommer ziehen wird.

Dicht und empfindungstief

Einen gehaltvollen Eindruck davon, wie sich die Umsetzung dieser Berufung anhören könnte, bietet das „Tagebuch eines Landpfarrers“, das Ulrich Fentzloff seit Mitte 2005 auf der Internetseite www.ev-kirche-langenargen.de führt und weiterhin führen wird. Neben der Vorausschau verlangt die Verabschiedung in den Ruhestand vor allem aber auch den Blick zurück. „Ich hatte in Langenargen eine sehr schöne, tiefe Zeit“, erklärt der Seelsorger mit einem leichten Anflug von Wehmut in der Stimme. Und weil er ist, wie er ist, schiebt er direkt im Anschluss eine weitgehendere Formulierung nach: „Ein Pfarrer steht an Gräbern und am Taufstein und damit am Anfang und Ausgang des Lebens.“

Ein herausragendes Ereignis möchte er nicht nennen, denn: „Ich habe die ganzen 25 Jahre in ungeheurer Dichte und Empfindungstiefe erlebt. Wie einen großen Fluss im heraklitischen Sinne.“ Ob die Hochzeit zu dritt, die nur das Paar und der Pfarrer zelebrierten, und die für ihn trotzdem ein großes Ereignis war oder das 100-jährige Bestehen der Friedenskirche, das die evangelische Kirchengemeinde 2014 ausgiebig gefeiert hat – „es gab nichts, das irgendwie besonders herausgeragt hätte“. Dafür gab es jede Menge Begegnungen und viele erfüllte Tage. Als Grund nennt Ulrich Fentzloff: „Ich vollziehe nicht so eine starke Trennung von profan und gottesdienstlich.“ Auch ein Spaziergang, ein Bad im See oder ein Glas Wein in der Wirtschaft seien für ihn gottesdienstliche Ereignisse gewesen.

Kein 08/15-Pfarrer

Die erfreuliche Folge für Langenargen und den Seelsorger: „Ich habe hier mitten in der Gemeinde gelebt.“ Sein Sprechzimmer habe sich auf der Straße befunden und nicht verborgen im Pfarrhaus: „Dort, wo die Menschen halt sind.“ Apropos Menschen: Dankbar ist Ulrich Fentzloff für eine sehr lebendige, kluge und inspirierte Kirchengemeinde, die ihn in seiner philosophisch-poetischen Art angenommen habe. Was für ihn alles andere als selbstverständlich ist: „Ich bin bestimmt kein 08/15-Pfarrer und habe sicher nicht nur Freunde.“

Vermissen wird der Seelsorger nicht nur die Inspiration derer, die ihm nahe stehen, sondern auch das für ihn überaus erhaltenswerte Ensemble Friedenskirche, alte Bäume, Pfarrhaus und Kindergarten, das immer mehr zu einer Insel geworden sei. Vor 25 Jahren sei Langenargen ein Dorf gewesen, heute habe der Ort einen Vorstadtcharakter, in dem sich an einigen Stellen baulich zeige, das mit viel Geld möglichst viel herausgeholt werden solle. Sein konsequenter Wunsch für die Gemeinde: „Dass Langenargen lebendig bleibt, nicht ausstirbt und den ästhetischen und sozialen Wohnungsbau nicht aus den Augen verliert.“

Und was wünscht sich Landpfarrer Fentzloff, der in Langenargen mit seinem Rad und seiner großen Liebe zur Philosophie und den Menschen in lebhafter Erinnerung bleiben wird, für sich selbst: „den Segen Gottes.“ Eine Hoffnung, die sich im Konstanzer Paradies erfüllen sollte.

Das war davor, das kommt danach

Ulrich Fentzloff ist am 12. September 1953 in Ludwigsburg geboren und seit 36 Jahren evangelischer Pfarrer. Nach seinem Studium der Theologie und Philosophie in Tübingen trat er eine Stelle als Vikar in Leonberg an, danach wurde er Pfarrverweser in Unterlenningen. Seine erste Pfarrstelle bekam er in Kirchberg an der Jagst, es folgte eine Stelle in Stuttgart. 1991 kam er als Pfarrer nach Langenargen – und blieb 25 Jahre. Sein Kommentar: „Das ist ein Vierteljahrhundert. Sic transit gloria mundi, das ist Latein und heißt: So vergeht der Glanz der Welt. Altsprachliche Zitate sind meine Schizophrenie.“Ulrich Fentzloff ist verheiratet, hat eine 26-jährige Tochter und einen 24-jährigen Sohn. Als Privatgelehrter will er eine religionsphilosophische Studie über die tragische Theologie fertigstellen, an der er bereits arbeitet. Zudem schreibt der 62-Jährige an einem Roman über ein älteres Liebespaar, das durch Europa wandert. „Früher oder später“ will er einen Gedichtband veröffentlichen.

Wer ihm als evangelischer Pfarrer der Kirchengemeinde Langenargen-Eriskirch nachfolgt, steht noch nicht fest. Die Stelle ist ausgeschrieben, letztendlich entscheidet der Kirchengemeinderat, wer neuer Seelsorger wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Pfarrer Ulrich Adt aus Kressbronn Ansprechpartner.

Am Sonntag, 24. Juli, hält Ulrich Fentzloff seinen letzten Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche in Langenargen. Beginn ist um 10 Uhr. Im Anschluss verabschiedet die evangelische Kirchengemeinde ihren Pfarrer und seine Familie unter der Linde gleich nebenan mit einem Gemeindefest. Es liegt ein Gästebuch aus, das Gelegenheit bietet, Wünsche, Erinnerungen oder Grüße einzutragen.