Langenargens Gemeindeverwaltung lädt zu Baumspaziergang

Die Gemeinde Langenargen lädt alle Interessenten am Mittwoch, 13. Oktober, um 17 Uhr zu einem Baumspaziergang mit Start am DLRG-Gelände ein. Herr Zetzmann von der Lindauer Baumpflege wird den Teilnehmenden am Standort DLRG über das Thema Bäume und Verkehrssicherheit berichten und auf Regeln und Richtlinien der Baumkontrolle eingehen, wie es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung heißt. Im Anschluss an die Ausführungen des Fachmannes wird eine offene Diskussion mit Fragerunde angeboten.

Weiter geht es dann in den Schlosspark. Hier stehen ab circa18 Uhr die Parkbäume ganz im Zeichen des Klimawandels. Experte Zetzmann wird einen grundsätzlichen Ausblick über die Zukunft des Baumbestandes geben. Im Rahmen dieser Veranstaltung können nicht alle Bäume begutachtet werden, die für eine Fällung in der kommenden Saison vorgesehen sind, da sich diese an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet befinden. Es besteht jedoch die Gelegenheit, sich bei diesem Termin über alle geplanten Maßnahmen zu erkundigen, die im Nachgang Eingang in die Beratungen des Gemeinderates finden werden.