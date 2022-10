Langenargens Azubi des Jahres

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal der Förderpreis für berufliche Ausbildung von der Franz-Josef-Krayer-Stiftung vergeben. Die 1989 gegründete Stiftung hat zum Ziel soziale Zwecke, Vereine, sowie lokales Unternehmertum und Ausbildung in Langenargen zu fördern.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stellt die Franz-Josef-Krayer-Stiftung einer besonders engagierten Auszubildenden aus Langenargen für ein Jahr ein Elektroauto zur Verfügung, inklusive Versicherung, Steuer und Service.

Für Alina Müller, die ihre Lehre zur Konditorin in der Langenargener Konditorei/Café Konditorkunst im Sommer 2022 abgeschlossen hat, passt dieser Preis in Form eines orangenen E-Flitzers wie die Faust aufs Auge. Im Jahr 2018 kam Alina Müller als Praktikantin ins Team und begann nach der mittleren Reife dort auch ihre Ausbildung. Es wurde schnell klar dass Alina eine besondere Auszubildende war. Sie war nicht nur eine der Besten in der Berufsschule, sondern brachte sich auch in der Backstube mit überdurchschnittlichem Engagement ein, wie man es von 16-Jährigen kaum erwarten kann. Als Corona und die damit verbundenen Schließungen auch das Café Konditorkunst hart trafen, bot Alina an, den Betrieb mit ihrer Chefin gemeinsam am Laufen zu halten. Sie übernahm damit bereits im ersten Lehrjahr Verantwortung, wie sie sonst nur Lehrlingen in der zweiten Hälfte des zweiten Lehrjahres zugetraut wird, koordinierte Arbeitsabläufe und neue Aufträge und betrachtete es als selbstverständlich, an den Wochenenden zu arbeiten, wenn ihre Freunde frei hatten. Auch in den folgenden Lehrjahren zeichnete sie sich durch überdurchschnittliches Engagement aus, kreierte neue Rezepte, die sie außerhalb der normalen Arbeitszeit ausprobierte und die dann ins Sortiment aufgenommen wurden, oder half wie selbstverständlich jeden Samstag mit aus, als eine der Hauptangestellten krankheitsbedingt für sechs Monate ausfiel. „Ich habe in meiner Zeit als Angestellte Konditorin keinen Mitarbeiter, keinen Auszubildenden kennen gelernt, welcher solch einen Einsatz, solch ein soziales Miteinander und Verhalten erwiesen hat, als Alina“, schreibt Inhaberin Stefanie Denninger in der Bewerbung auf den Förderpreis für Alina.

In diesem Sinne freute sich Bürgermeister und Vorsitzender des Stiftungsrats Ole Münder bei der Preisübergabe zusammen mit der Stiftung, diesen Beitrag für die ausbildenden Betriebe und Azubis in Langenargen leisten zu dürfen, sowie den Geist und das Wirken des Stiftungsgründers Franz Josef Krayer fortführen zu können, heißt es in der Mitteilung. Der Preis zielt genau darauf ab, jungen engagierten Leuten Respekt für die Entscheidung einer beruflichen Ausbildung und ihr damit verbundenes Engagement entgegenzubringen. „Mit dem Förderpreis wollen wir dazu beitragen, junge Leute für eine berufliche Ausbildung zu motivieren, zu fördern und damit auch die persönlichen Werte unseres Stiftungsgründers Franz Josef Krayer wieder aufgreifen“, erklärte Stiftungsvorstand Ralf Kübler während der Laudatio. Franz Josef Krayer war selbst Unternehmer und bildete dutzende Lehrlinge in seinem Betrieb zum Schlosser und später zum Werkzeugmacher aus. Ihm war die Förderung der Jugend sowohl im Beruflichen als auch im Privaten immer ein Anliegen.

„Alina hat sich durch ihren Einsatz im Betrieb diesen Preis mehr als verdient“, ergänzte die stellvertretende Vorständin Barbara Reck, „aber nicht zu vergessen ist auch der Einsatz der Ausbilder, die sich wie Stefanie Denninger für ihre Lehrlinge einsetzen, sie fördern und ihnen Respekt für ihre Leistungen entgegenbringen.“

Die Franz-Josef-Krayer-Stiftung vergibt mit dem Förderpreis berufliche Ausbildung bis zu zwei Elektrofahrzeuge pro Jahr an Auszubildende, die von ihren Langenargener Betrieben vorgeschlagen werden. Bewerbungen für den Preis können formlos an das Rathaus Langenargen gerichtet werden.