Langenargener Yachtclub-Präsident van Merkesteyn stellt Amt zur Verfügung

Viel vom Klassenzimmer haben Lindauer Kinder in diesem Jahr noch nicht gesehen: Wer nicht in einer Abschlussklasse ist, hatte 2021 gerade einmal drei Wochen Präsenzunterricht. Das ist zu wenig, finden einige Eltern und Schüler. Sie kritisieren zudem das Hin und Her der Maßnahmen – und dass Bayern mal wieder strenger ist als Baden-Württemberg. Darum rufen sie jetzt zum Streik auf.

Eines ist Wolfgang Häußler wichtig: Er und seine Mitstreiter sind keine „Querdenker“.