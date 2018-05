Langenargener und Gäste spenden wertvollen Lebenssaft

Seit nunmehr 58 Jahren gibt es in Langenargen bereits die lebensrettenden Blutspendenaktionen. Am vergangenen Mittwoch durften die rund 40 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter und Helfer der DRK Ortsgruppe sowie vom Blutspendenkreis rund 200 freiwillige Spender in der Festhalle begrüßen. Seit 1960 gibt es in der Gemeinde die Veranstaltung.

Als vor 55 Jahren auch in Langenargen die Idee geboren wurde, eine Blutspendenaktion für die Bevölkerung einzuführen, konnte niemand ahnen, dass sich die Veranstaltungen, die inzwischen zweimal jährlich durchgeführt wird, so viel Akzeptanz, wenn auch mit Schwankungen, in der Bevölkerung hervorrufen würden. Die für die Ortsgruppe Langenargen verantwortliche Leiterin des DRK, Beate Fuchs, weiß, wie wichtig jede einzelne Spende ist: „Bedenken Sie, dass alleine in Baden-Württemberg täglich etwa 1800 Einheiten zu jeweils 500 Milliliter Blut benötigt werden, um den Bedarf zu decken. Besonders während der Urlaubszeit oder bei Großveranstaltungen ist die Nachfrage enorm.“

Laut Alfred Kneer vom DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen, sei deshalb jede Blutspende eine wichtige Hilfe am Nächsten, sei da die Wissenschaft technisch noch nicht so weit ist, das Blut künstlich herzustellen. Laut Professor Dr. med. Harald Klüter, Bereichsleiter Blutspende, könne man mit einer einzigen Einheit bis zu drei Menschenleben retten.