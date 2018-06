Langenargener Strandbad öffnet am 14. Mai

Die diesjährige Badesaison im Strandbad Langenargen beginnt bei gutem Wetter am Donnerstag, 14. Mai, (Christi Himmelfahrt) ab 10 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück. Das Teilt die Gemeinde mit.

Das Strandbad-Team war in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, die beiden Becken sowie die Außenanlagen für die Sommersaison vorzubereiten. Im Eingangsbereich fallen die großflächigen Bildtransparente auf, heißt es in der Pressemitteilung. Die Eintrittspreise betragen wie im Vorjahr 2,50 Euro (Erwachsene) und 1,50 Euro für Kinder, ab 17 Uhr (Feierabendtarif) zahlen Erwachsene 1,50 Euro und Kinder 1 Euro. Mit der Gästekarte Schwäbischer Bodensee und der Bodensee-Erlebniskarte ist der Eintritt frei. Für alle Wasserratten gibt es laut Ankündigung wieder günstige Saisonkarten, die ab 11. Mai an der Strandbadkasse erhältlich sind. Sie kosten 17 Euro für Kinder, 35 Euro für Erwachsene und 65 Euro für Familien. Die Saisonkarten berechtigten in zu fünf kostenlosen Eintritten in die benachbarten Strandbäder in Eriskirch und Kressbronn.

Freitags und samstags bis 21 Uhr

Das Strandbad ist im Mai und September täglich von 10 bis 19 Uhr und von Juni bis August von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Von Juni bis August findet jeweils dienstags und donnerstags ab 7.30 Uhr Frühschwimmen statt. Von 1. Juli bis 15. August ist das Bad freitags und samstags bis 21 Uhr auf.