Langenargener Schlosskonzerte starten in neue Saison

Organisator Peter Vogel und Frank Jost, Leiter des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing Langenargen, haben am Montagmorgen im Rathaus die dritte Frühjahrsreihe der Langenargener Schlosskonzerte vorgestellt. Auftakt ist am 28. März.

„Wir starten in eine neue Ära.“ So hatte Bürgermeister Achim Krafft vor zwei Jahren die erste Reihe der zusätzlichen Schlosskonzerte im Frühjahr angekündigt. Und auch wenn Peter Vogel bei einem neuen Format mit fünf bis sechs Jahren rechnet, bis es sich voll etabliert hat, stellt er bereits jetzt eine positive Entwicklung fest. Nachdem sich im ersten Jahr der Februar als allzu früher Beginn herausgestellt hatte – Gäste hatten Probleme mit Unterkunft und Essensangebot -, hat sich der Beginn Ende März bewährt.

Zum einen sind die Konzerte ein Angebot für das heimische Publikum, zum anderen sieht Frank Jost in den Konzerten im März und April einen willkommenen Auftakt in die Tourismus-Saison. Es finde bereits jetzt ein Image-Transfer von der Sommerreihe auf die neuen Angebote im Herbst und Frühjahr statt: „Die Konzerte werden wahrgenommen und geben Impulse, für ein verlängertes Wochenende an den See zu reisen.“ Bewusst habe man die Osterferien, die selbst schon genügend Anreiz bieten, ausgeklammert, sehr günstig sei dagegen die Nähe des dritten Konzerts zum Oldtimertreffen mit Leistungsschau am 29. April.

Solche Kombinationen seien bei den Gästen beliebt, bestätigt Peter Vogel, der feststellt, dass viele Gäste die Langenargener Konzerte auch gern mit ihrem Besuch bei den Bregenzer Festspielen verbinden und schon lange vorher nach dem Programm fragen. Insgesamt freutsich der Organisator über die positive Entwicklung der Langenargener Schlosskonzerte, die sich auch durch die gute Akustik des Raumes erkläre, die die Künstler neben der Atmosphäre loben. Der neue Flügel habe ebenfalls einen kräftigen Schub gebracht, er sei auch für die Künstler eine große Freude.

Neues und alte Bekannte

Auch diesmal steht am Anfang (28. März) das Eröffnungskonzert des achten Internationalen Violinfestivals junger Meister, das wieder öffentliche Meisterkurse in Lindau und Konstanz sowie Violinrecitals und Orchesterkonzerte am See und bis St. Christoph am Arlberg und Augsburg bietet. Vier hochbegabte junge Geigerinnen im Alter von 22 bis 26 werden Werke von Beethoven, Debussy, Tartini und César Franck spielen. Als zweites Konzert folgt am 12. April ein Novum: Peter Vogel hat die junge Sopranistin Alexandra Steiner zu einem Abend mit Gesang und Klavier eingeladen, am Flügel begleitet Sascha El Mouissi. Ihr Programm „Heimliches und Lieben“ dreht sich rund um die Liebe. Alte Bekannte bringt der dritte Abend am 26. April, denn dann heißt es wieder „Just Jazz“ mit Peter Vogel und seiner Band und der Sängerin Alexandrina Simeon.

Das Programm

Mittwoch, 28. März, 19.30 Uhr: Eröffnungskonzert des achten Internationalen Violinfestivals junger Meister.

Donnerstag, 12. April, 19.30 Uhr: Alexandra Steiner (Sopran) und Sascha El Mouissi (Klavier) mit „Heimliches und Lieben“.

Donnerstag, 26. April, 19.30 Uhr: „Just Jazz“ mit Peter Vogel und Band und Alexandrina Simeon (vocals).

Tickets gibt es der bei Tourist Information Langenargen, Telefon 07543 / 93 30 92 und unter