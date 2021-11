Langenargener Schlosskonzerte bieten im November und Dezember nochmals drei Veranstaltungen

Die begeisternden Musikabende des Sommerfestivals im Langenargener Münzhof, im Schloss Montfort und in der Kirche St. Martin, aber auch die Konzerte im Rahmen des Internationalen Klavierfestivals junger Meister klingen bei dem einen oder anderen Besucher sicher noch nach. Bevor das Jubiläumsjahr der Langenargener Schlosskonzerte zu Ende geht, wartet die Veranstaltungsreihe im November und Dezember noch mit drei weiteren besonderen Klangerlebnissen auf, die ab sofort auf Basis der sogenannten 2G-Regel durchgeführt werden.

Im Mai führte der Internationale Konzertverein Bodensee den zweiten Internationalen Musikwettbewerb um den Creative Musik Award des RC Friedrichshafen-Lindau aufgrund der Corona-Pandemie als Online-Veranstaltung durch. Der Gewinner David Helbock wird nun am Freitag, 19. November, ab 19.30 Uhr im Langenargener Münzhof mit seinem Trio Random/Control live zu erleben sein.

Die beiden folgenden Veranstaltungen im Dezember widmen sich der Vorweihnachtszeit. Am Sonntag, 5. Dezember, liest ab 17 Uhr der bekannte Sprecher des Bayerischen Rundfunks Peter Veit im Schloss Montfort bereits zum fünften Mal launige Geschichten zur Winter- und Weihnachtszeit. Den musikalischen Part dieses stimmungsvollen Abends übernimmt der Leiter der Langenargener Schlosskonzerte Peter Vogel am Klavier selbst.

Die letzte Veranstaltung des Jubiläumsjahres 2021 bietet am Freitag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr im Münzhof Christmas-Jazz. Nach den Auftritten, die Karl Frierson und Peter Vogel in den vergangenen Jahren im Bodenseeraum als Duo absolvierten, wird der international renommierte Soul-Jazz-Sänger erstmals mit Peter Vogels Band auftreten. Gemeinsam mit Christian Maurer, Saxofon, Dragan Trajkovski, Bass, und Wolfi Rainer, Schlagzeug, präsentieren sie Weihnachtssongs aus dem anglo-amerikanischen und dem deutschen Sprachraum in neuem Gewand.