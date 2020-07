Langenargener Schlosskonzerte: Auftakt mit Schubert und Chopin

Einen Monat später als gewohnt startet das Sommerfestival der Langenargener Schlosskonzerte am Freitag, 3. Juli, mit zwei Konzerten des Pianisten Özgür Aydin. Die Konzerte finden um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr im Münzhof statt

Schuberts „Impromptus“ sollen laut Veranstalter Peter Vogel auf dem Programm stehen. Sie sind Lyrik auf dem Klavier: kurze, zerbrechliche Meisterwerke von überquellendem Melodienreichtum, kündigt er an. Entstanden ein Jahr vor seinem Tod, spannen diese Stücke ihm zufoleg einen Bogen augenblicklicher Einfälle, der virtuos Stimmungen wie Tonarten moduliert. Mit ihnen eröffnet Özgür Aydin seine Klavierabende in Langenargen und die Reihe der Sommerkonzerte.

Um die Abstands- und Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie einhalten zu können, finden die Langenargener Schlosskonzerte bis auf Weiteres im Münzhof statt. Damit trotz eingeschränkter Sitzplatzzahl möglichst viele Besucher die Konzerte hören können, spielen die beteiligten Künstler ihre Programme zweimal, um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Die Programmdauer wird von 70 auf 60 Minuten leicht verkürzt. „So begegnen sich die Besucher beider Konzerte nicht und wir können zwischendurch lüften“, sagt Peter Vogel. Zudem wird es bis auf Weiteres keine Pause und keine Bewirtung geben. Karten können bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder im Internet erworben werden.

Mit dem türkisch-amerikanischen Pianisten Özgür Aydin kommt ein Künstler an den Bodensee, der sein Langenargener Publikum bereits mehrfach mit seinen feinsinnigen Interpretationen begeisterte. Er gewann den internationalen Musikwettbewerb der ARD und den Nippon Music Award in Tokio und tritt in Konzertsälen wie der New Yorker Carnegie Hall und der Londoner Wigmore Hall auf. „Ich habe Özgür Aydin mit Chopins Walzern gehört, als wir beide noch Studenten waren, und ich war hingerissen“, beschreibt Peter Vogel die erste Begegnung mit dem Pianisten. Eine Auswahl dieser Walzer wird er auch in Langenargen spielen. Der erste ist der sogenannte Minutenwalzer, von dem die Schriftstellerin Georges Sand erzählte, er sei durch das Spiel eines kleinen Hunds inspiriert. Auf dem Programm steht zudem die erste Ballade Chopins. Vier Jahre arbeitete der Komponist daran. Sie ist das erste Instrumentalwerk mit diesem Titel, in epischen, poetischen und dramatischen Momenten erzählt sie eine Geschichte ohne Worte. Der Vorverkauf hat begonnen.