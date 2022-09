Langenargener Schlosskonzert am 9. September abgesagt

Wegen der plötzlichen Erkrankung des Pianisten muss das Langenargener Schlosskonzert am Freitag, 9. September, kurzfristig abgesagt werden. Das teilte der künstlerische Leiter Peter Vogel mit. „Es ist das erste Mal, dass wir ein Konzert in der Sommerfestivalreihe absagen müssen, ich bedaure das außerordentlich“, sagte er. An dem Abend hätten Maya Wichert (Geige) und Jacopo Giovannini (Klavier) einen Duoabend mit Werken von Beethoven, Wieniawski, Bartók und Grieg geben sollen. Das Duo wird seinen Auftritt in der kommenden Saison nachholen, der Termin steht jedoch noch nicht fest. Bereits erworbene Eintrittskarten werden über Reservix – www.reservix.de – zurückerstattet. Das Jazzkonzert am 16. September wird wie geplant stattfinden.