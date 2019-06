Langenargener pilgert 1000 Kilometer bis zum Papst

Christlicher Gruß: Zum Abschluss seiner Pilgerwanderung von Langenargen nach Rom hat Reinhard Schick Ende Mai bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz Papst Franziskus getroffen. Der Heilige Vater äußerte sich voll Anerkennung über die mehr als 1000 Kilometer lange Fußwanderung, heißt es in einem Pressebericht.

Die Reise führte den Langenargener in mehreren Etappen über das Rheintal, den Comersee, die Poebene, entlang der ligurischen Küste und durch die Toskana bis in die Ewige Stadt. Papst Franziskus grüßte laut Bericht die Gemeinden am See und die St. Josefbruderschaft Tunau, in der Reinhard Schick seit vielen Jahren aktiv ist. 2020 wird er im Rahmen einer Reihe der Kolpingsfamile Langenargen in einem Bildvortrag über seine Pilgerreise berichten.