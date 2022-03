Langenargener organisieren öffentliche Sicherheit und Ordnung personell um

Personelle Veränderungen hat es im Sachgebiet „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ in Langenargn gegeben. Leiter Marcel Vieweger wird sich nach 14 Jahren nun um die Digitalisierungsverfahren innerhalb der Gemeinde und Verwaltung kümmern und Projekte im Sachgebiet vorantreiben und dieses weiterhin leiten. Verena Breyer, die bisher im Bürgerservice Plus tätig war, ist neue Ansprechpartnerin in der Sachbearbeitung des Ordnungsamtes, insbesondere für die Bereiche öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle, Koordinierung des gemeindlichen Vollzugsdienstes, Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz, Straßenverkehrsrecht und Marktwesen. Mit Lena Bucher konnte die Stelle im Bürgerservice Plus nachbesetzt werden, die Kollegin ist im Team des Bürgerservice Plus gemeinsam mit Silke Strucken und Vanessa Locher.