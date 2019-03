Langenargener Museum eröffnet die Saison

Früher als sonst haben im Museum Langenargen die Vorbereitungen für die große Jahresausstellung begonnen, die diesmal unter dem Titel „Reflexionen des Naiven“ dem Maler, Graphiker und Illustrator Jan Balet (1913-2009) gewidmet ist. Eröffnung ist am Sonntag um 11 Uhr im Münzhof.

Zu seinem 70. Geburtstag hat der unvergessene Museumsgründer Eduard Hindelang dem außergewöhnlichen Künstler 1983 eine vielbeachtete Ausstellung ausgerichtet, die jetzige gedenkt seines zehnten Todestages. Selbst wer Balet zu kennen glaubt, wird zwar keinen neuen Balet entdecken, aber weniger bekannte Facetten seines Arbeitslebens, beispielsweise Balet als Illustrator von Kinderbüchern.

Der neue Leiter des Museums, Ralf Michael Fischer, Privatdozent an der Universität Tübingen, stellt als Kurator den Künstler in Zusammenhänge. Hans Purrmann hat ihn frühzeitig gefördert, ebenso Maria Caspar-Filser und ihr Mann Karl Caspar, mit denen Balet verwandt war. Von diesen im Museum zentral vertretenen Künstlern werden einige Werke neu herausgestellt und in die Ausstellung integriert. Ebenso stellt Fischer die Idee des Naiven vor, stellt in einem Raum einen Künstlerdialog her mit Bruno Epple, dem „großen Naiven vom Bodensee“, und Karl Hurm aus Weildorf/Haigerloch und knüpft damit an die Ausstellung „Naiver Dreiklang“ 2008 in Saulgau an. Auch einzelne Bilder von André Ficus passen in den Zusammenhang.

Akkuratesse alter Meister

Im Mittelpunkt steht die Vorstellung des Künstlers Balet. Surreal wirken seine Arrangements: Menschen, die den Betrachter direkt ansehen oder ihn bewusst negieren. Personen begegnen uns, wie wenn sie sich aufgestellt hätten für ein Foto, das mit alter Technik gemacht werden sollte und erforderte, dass die Beteiligten für einige Sekunden absolut stillzuhalten hatten. Das führt zu einer gewissen Starre, gibt aber die Möglichkeit, sich würdig zu präsentieren. Selbst Tiere scheinen die Bedeutung des Augenblicks zu begreifen: Wie sonst könnte ein Mops oder eine Katze – Balets Lieblingstier – sich so erhaben in Positur setzen.

Balet malt in der Art der Naiven in einer Akkuratesse wie die alten Meister. Es macht Sinn, die Details zu studieren, denn so harmlos, wie die Szenen wirken, sind sie nicht. Mit leisem Schmunzeln, mit Witz und auch mal schwarzem Humor stellt Balet seine Menschen dar. Als wohlerzogenes Kind zeigt man sich beim Spaziergang mit Mama und Papa, der Junge im obligatorischen Matrosenanzug, das Mädchen im Sonntagskleid mit passendem Hut. Nicht Kinder, sondern kleine Erwachsene werden hier präsentiert.

Es lohnt sich, mit den Augen über die Bilder zu spazieren und die Details wahrzunehmen. Neben den künstlerischen Werken rücken auch die kommerziellen ins Bild: Kinderbücher samt Entwürfen und Zeichnungen, Magazin- und Plattencover zeigen die enge Verknüpfung von Graphiker und freiem Künstler. Die meisten Bilder stammen aus Privatbesitz aus der Schweiz und formieren sich zu einem Gesamtüberblick über das Werk eines liebenswerten Künstlers.