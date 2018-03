Langenargener Motorradschau: Aussteller gesucht

Historische Automobile sind begehrt – und zwar bei Besitzern und Betrachtern. Das ist jedes Jahr bei der Saisoneröffnung in Langenargen zu sehen, wenn Hunderte von Zuschauer die vielen Oldtimer bewundern, die am Uhlandplatz ausgestellt sind. Im vergangenen Jahr waren im Städtle erstmals auch klassische Zweiräder zu sehen. Motorradfan Roman Bachmann will diese Schau ausbauen und sucht deshalb Gleichgesinnte, die am Sonntag, 29. April, ihre Maschinen herzeigen.

Voraussetzung: Die Motorräder sind mindestens 30 Jahre alt, sonst sind sie keine Oldtimer und dürfen an dem Tag nicht in den Ortskern fahren. Der Plan: „Wir wollen, dass Leute mit ihren alten Maschinen kommen, sie auf der Ausstellungsfläche in der Schulstraße abstellen und eventuell selbst gemütlich durchs Städtle flanieren“, berichtet der Langenargener Roman Bachmann.

Bei der Saisoneröffnung 2017 habe er mit einem Kollegen erstmals einige klassische Motorräder und Rennsportmaschinen aus den 60er, 70er und 80er Jahren ausgestellt. Damit es dieses Mal mehr Ausstellungsstücke werden, ist das „Classic Racing Team Bodensee“ (bekannt von Rennen rund um die Messe Klassikwelt Bodensee) mit ihren Rennmaschinen dabei. Roman Bachmann zufolge bekommen aber auch private Aussteller die Möglichkeit, ihre betagten Schätzchen zu präsentieren. Einzelne Fahrer dürfen gerne einfach so vorbeikommen. Ganze Clubs oder Interessengruppen, die sich zeigen wollen, bittet der Langenargener um Anmeldung, damit er ihnen Flächen zuweisen kann. Die Saisoneröffnung inklusive Gewerbeschau wird von Gemeinde und Handels- und Gewerbeverein organisiert.