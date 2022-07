Übelriechende Grünalgen breiten sich weiter aus - Langenargener fühlen sich belästigt

Der Algenteppich vor dem nordwestlichen Uferbereich Langenargens und vor Eriskirch sorgt Zunehmens für Aufregung bei Anwohnern und Gästen. Nach einem Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ über die beim Verrottungsprozess übelriechenden Pflanzen und die möglichen Ursachen, hat sich jetzt Gerhard Moll zu Wort gemeldet. Der frühere Tierarzt ist überzeugt: „Schuld im Sinne einer Ursächlichkeit sind weder warmes Wasser noch der niedrige Wasserstand, sondern die Nährstoffe beziehungsweise der Phosphor, der langfristig im Faulschlamm am Boden lagert.“

Die Fläche der Algenmatte (fädrige Grünalge) vor Langenargen im Schwedi und im Bereich der Schussenmündung vor Eriskirch wird immer größer. Wie Dr. Gerhard Moll sagt, müsse man die Ursache tiefer betrachten und analysieren. „Derzeit sehen wir ein massives Grünalgenwachstum mit großflächiger Teppichbildung von fünf bis zehn Zentimetern Dicke.

„Zweifelsfrei übelriechender mit Phosphat durchsetzter Faulschlamm“, stellt Gerhard Moll fest. (Foto: Andy Heinrich)

Die Schussen mündet in das Flachwasser am nördlichen Ufer des Bodensees. Das Schussenwasser breitet sich weitgehend in der Flachwasserzone abhängig von der Seeströmung aus. Dies bedeutet, dass stoffliche Belastungen aus dem Flusswasser, beispielsweise durch Regenüberläufe bei Niederschlag, in die angrenzenden Uferbereiche kommen können“, stellt Moll fest.

Moll misst hohe Phosphat-Konzentration

Laut dem Vorsitzenden des DLRG-Ortsvereins Langenargen, der seine Vereinshütte am Strand im Schwedi hat, liege das Hauptproblem im Phosphatspeicher Faulschlamm: „Und genau davon sind weite Teile des Schussendeltas mehr oder weniger stark bedeckt. Aus meiner Sicht ist das jedoch eine Altlast, es sind Ablagerungen aus vielen Jahren oder gar Jahrzehnten. Aus dem Faulschlamm wird das Phosphat in der Flachwasserzone aufgewirbelt und stellt den idealen Dünger für die Grünalgen dar.“

Gerhard Molls Beprobung des Faulschlammes auf Phosphor im Bereich der Seewiesen vor Langenargen ergibt eine Konzentration von 1800 mcg/L und ist ihm zufolge um den Faktor 300 höher als im See aktuell üblich. (Foto: Andy Heinrich)

Um seine Aussage zu belegen, hat Moll etwa zehn Meter vom Ufer entfernt am vergangenen Freitag den Boden unter dem Algenteppich mehrmals beprobt und kommt zu dem Ergebnis: „Ohne Zweifel Faulschlamm. Eine stinkende, sauerstoffarme und für die Unterwassertierwelt lebensfeindliche Zone, die nichts mit einem natürlichen Ökosystem zu tun hat.“

Anwohner weichen aus

Seine Wasserproben hätten einen Phosphatgehalt von über 1800 mcg/L. Laut Literatur (Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee) enthalte das Bodenseewasser weiter draußen derzeit 6 bis 7 mcg/l Phosphat. „Demnach liegt der Phosphatgehalt unter dem Algenteppich mindestens um den Faktor 300 höher. Übrigens versucht man in einem Fischteich unter 35 mcg/L zu bleiben, damit es keine Algenbildung gibt, Wir reden hier von einer von Menschen gemachter Verschmutzung, die mit einem natürlichen Zustand und mit Ökologie nichts zu tun hat“, betont der ehemalige Tierarzt.

Bei weiterem Nichtstun ist der Ruf Langenargens bei den Touristen gefährdet. Gerhard Moll, Vorsitzender des DLRG-Ortsvereins Langenargen

Eine Lösung des Problems sieht Gerhard Moll in der Abtragung des Faulschlamms mit seinem phosphathaltigen Material. Nur so könne man seiner Auffassung nach die Algenproblematik auf Dauer in Griff bekommen. „Das Problem löst sich nicht von alleine. Bei weiterem Nichtstun ist der Ruf Langenargens bei den Touristen gefährdet.“

Indes berichtet eine Gruppe von Bürgern am Sonntag: „Wir können aufgrund des Gestankes und der Algen nicht mehr im Garten sitzen oder im Unterdorf ins Wasser gehen, nutzen jetzt die Liegewiese im Bereich der Uferpromenade.“