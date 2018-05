Langenargener Feuerwehr probt den Ernstfall

Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen hat am Montagabend an der Uferpromenade eine Übung abgehalten. Dabei ging es darum, neues Gerät zum Auffangen von Schadstoffen im Wasser auszuprobieren. Bei einem Unfall beziehungsweise im Notfall sollen Schadstoffe abgesaugt und in Sammelbecken am Ufer aufgefangen und schließlich von Tankfahrzeugen abgesaugt und wegtransportiert werden.

Die jährliche Hauptübung der Feuerwehr steht am Freitag, 8. Juni, um 18 Uhr an. Die Annahme: ein Brand in einem Nebengebäude der Hofstelle Dorfstraße/Ortsstraße in Oberdorf. Die ehrenamtlichen helfer werden mit mehreren Fahrzeugen ausrücken und einen Löscheinsatz absolvieren.

Das DRK ist laut Ankündigung in den Übungsablauf integriert. Im Anschluss findet im Dorfgemeinschaftshaus eine Übungsbesprechung statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, die Übung zu beobachten, die von einem fachkundigen Kommentator der Feuerwehr begleitet und erläutert wird.