Langenargener Festspiele: Vertrag ist unter Dach und Fach

Jetzt ist es amtlich: Die Gemeinde und der Verein Langenargener Festspiele haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen, in dem die Zusammenarbeit zur Veranstaltung der Festspiele geregelt ist. Bürgermeister Achim Krafft und Caroline Wocher (erste Vorsitzende des Vereins) setzten am Mittwoch im Rathaus ihre Unterschrift unter den Vertrag.

In diesem Sommer bringen Intendant Steffen Essigbeck und künstlerische Leiterin Nadine Klante den Kinderbuchklassiker „Der Räuber Hotzenplotz“ auf die Bühne der Langenargener Musikmuschel beim Schloss Montfort. Die feierliche Eröffnung und die Premiere steigen am Samstag um um 15.30 Uhr. Bis 5. August stehen sieben weitere Termine auf dem Programm.

„Wir sind sehr froh, dass wir heute den Kooperationsvertrag unterzeichnen konnten. Aufbauend auf den Beschlüssen im Gemeinderat haben wir diese Vereinbarung in den vergangenen Wochen zusammen mit dem Festspielverein ausgearbeitet und freuen uns jetzt auf eine erfolgreiche Premieren-Saison“, betonte der Bürgermeister. Und Caroline Wocher erklärte: „Wir fiebern alle der Premiere am Samstag und den weiteren Aufführungen an der Konzertmuschel entgegen.“